Bewährung abgelaufen: Hoeneß ist wieder ein freier Mann

Bildhinweis: 2019 feiert der FC Bayern München seinen 119. Geburtstag – und am 1. März ist die Bewährung von Uli Hoeneß abgelaufen. Der Vereinspräsident (r) und Karl-Heinz Rummenigge pusten die Kerzen auf einer Torte aus. Foto: Sina Schuldt

Augsburg (dpa) – Uli Hoeneß ist endgültig wieder ein freier Mann. Das Landgericht Augsburg hat im Steuerstrafverfahren gegen den Präsidenten des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München die zur Bewährung ausgesetzte Reststrafe erlassen.

Die Entscheidung sei rechtskräftig, teilte das Gericht am 1. März mit. Zur Begründung führte die Strafvollstreckungskammer mit Sitz in Landsberg am Lech aus, «dass der Verurteilte die Ende Januar 2019 abgelaufene, dreijährige Bewährungszeit ohne Beanstandungen durchgestanden» habe. Die Entscheidung sei die normale Folge einer abgelaufenen Bewährungszeit, «wenn weder gegen gerichtliche Auflagen verstoßen noch neue Straftaten begangen wurden».

Der mittlerweile 67 Jahre alte Hoeneß war nach einer Selbstanzeige wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe 2014 vom Landgericht München II zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Wegen guter Führung wurde er 2016 vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen.