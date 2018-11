Benficas Plan heißt Sieg beim FC Bayern

München (dpa) – Trotz der aktuellen Verwundbarkeit des FC Bayern München ist der Respekt von Champions-League-Gegner Benfica Lissabon vor der Partie beim deutschen Fußball-Rekordmeister ungebrochen.

«Wir spielen hier nicht gegen irgendeinen Gegner», sagte Trainer Rui Vitória in der Münchner Arena. «Es ist eine große Herausforderung für uns, hier zu gewinnen», erklärte der 48-Jährige.

Der portugiesische Rekordmeister muss am Dienstag (21.00 Uhr) im zehnten Vergleich erstmals die Bayern schlagen, um noch eine Chance auf den Einzug in das Achtelfinale der Königsklasse zu haben. Den Bayern reicht dafür als Tabellenführer schon ein Unentschieden. «Unser Plan ist, zu gewinnen. Unsere Mannschaft ist gut genug, um das zu schaffen», sagte Mittelfeldspieler Rafa Silva selbstbewusst.

Vitória will trotz der schwierigen Ausgangslage nicht von Anfang an zu viel riskieren. «Auch wenn wir gewinnen müssen, können wir nicht alle nur nach vorne stürmen», sagte er. «Wir müssen defensiv sehr gut stehen, taktisch gut organisiert sein und schnell nach vorne spielen. Und wir müssen unsere Torchancen nutzen.»

Dass die Bayern defensiv anfällig sind, haben die Portugiesen registriert. Verlassen wollen sie sich darauf aber nicht. «Bayern hat Manuel Neuer im Tor und sehr starke Verteidiger, die schon die Weltmeisterschaft gewonnen haben», sagte der Trainer mit Blick auf Jérôme Boateng oder Mats Hummels.

Vitória steht in der Heimat nach schwächeren Leistungen und Ergebnissen ebenso in der Kritik wie beim FC Bayern Kollege Niko Kovac. «Ich garantiere ihnen, es geht nicht um mich», sagte der Coach der Portugiesen in München: «Benfica steht an erster Stelle, darauf konzentriere ich mich. Geschlossen werden wir die Hindernisse überwinden können.»