Nürnberg (dpa) – Hanno Behrens bleibt Kapitän des 1. FC Nürnberg. Der Mittelfeldspieler war im vergangenen Jahr von Michael Köllner zum Spielführer bestimmt worden und wurde nun vom Trainer des Bundesligarückkehrers in seinem Amt bestätigt.

Wie die Franken mitteilten, bleibt Verteidiger Georg Margreitter der Stellvertreter von Behrens. Zum Mannschaftsrat gehören außerdem Mikael Ishak, Enrico Valentini und Patrick Erras.

«Hanno hat es in der letzten Saison hervorragend gemacht und unsere Erwartungen rundum erfüllt. Er geht auf dem Platz voran und ist abseits des Rasen jemand, der Verantwortung übernimmt», sagte Köllner über den 28-jährigen Behrens. «Es macht mich stolz, bei einem solchen Traditionsverein die Binde im zweiten Jahr in Folge tragen zu dürfen», sagte Behrens, der im Sommer 2015 vom SV Darmstadt zum «Club» gewechselt war. «Die Mannschaft bald auch in der Bundesliga aufs Feld führen zu dürfen, ist ein tolles Gefühl.»