Bayern nach Sieg zunächst Zweiter – BVB nur mit Remis

Berlin (dpa) – Tabellenführer Borussia Dortmund hat den erhofften siebten Pflichtspielsieg in der Fußball-Bundesliga kurz vor Schluss noch vergeben, Verfolger Bayern München verkürzte den Rückstand auf den BVB am 9. Spieltag auf zwei Punkte. Die BVB-Mannschaft von Trainer Lucien Favre kam am Samstag im Top-Duell über ein 2:2 (1:1) gegen Hertha BSC nicht hinaus. Der Ausgleich der Berliner fiel erst in der Nachspielzeit. Dennoch führt der BVB weiter mit 21 Punkten, die Bayern sind mit 19 Zählern zumindest über Nacht Zweiter.

Mit einem 2:1 (1:0) bei Hannover 96 verschärfte der FC Augsburg die Krise der Niedersachsen. Aufsteiger Fortuna Düsseldorf bleibt nach der 0:3 (0:1)-Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg mit nur fünf Punkten das Schlusslicht. Borussia Mönchengladbach ist nach der 1:3-Niederlage am Freitagabend in Freiburg zumindest bis Sonntag noch Tabellendritter hinter dem BVB und den Bayern.