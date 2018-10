Babbel kann Usain Bolt als Fußballer nicht ernst nehmen

Bildhinweis: Usain Bolt spielt in Australien für die Central Coast Mariners. Foto: Dan Himbrechts/AAP

Sydney (dpa) – Markus Babbel – als Trainer mittlerweile bei den Western Sydney Wanderers unter Vertrag – sieht die Fußball-Karriere von Sprintlegende Usain Bolt in Australien kritisch. Der Weltrekordler (32) spielt zur Zeit bei den Central Coast Mariners in der A-League.

«Ich habe ihn spielen sehen», sagte Babbel der Schweizer Zeitung «Blick». «Bei aller Liebe, das reicht in 100 Jahren nicht. Als PR-Aktion ist es sensationell. Die A-League erhält durch ihn viel Aufmerksamkeit. Aber ehrlich gesagt, kann ich das nicht ernstnehmen», betonte Babbel.

Bolt hatte zuletzt mit seinen ersten beiden Profi-Toren erneut für Schlagzeilen gesorgt und mit einem Wechsel nach Europa kokettiert. Der maltesische Meister FC Valetta hatte Interesse bekundet.

Die Western Sydney Wanderers hatten Ex-Naionalspieler Babbel im Frühjahr als Cheftrainer engagiert. Der Ex-Münchner zeigte sich vom Leben in Sydney begeistert: «Die Stadt ist aber wirklich riesig. Wir haben hier das große Glück gefunden», sagte er. Babbel war vorher als Trainer beim FC Luzern in der Schweiz und hatte in der Bundesliga den VfB Stuttgart, Hertha BSC und 1899 Hoffenheim trainiert.