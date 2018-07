Auch Costa Ricas Kapitän Ruíz verlässt Sporting

Lissabon (dpa) – Nach einer Hooligan-Attacke auf Spieler von Sporting Lissabon hat auch Costa Ricas Nationalmannschaft-Kapitän Bryan Ruíz den portugiesischen Fußballverein verlassen.

Der 32-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb beim FC Santos in Brasilien einen Zweijahresvertrag, gab der einstige Club der Fußball-Legende Pelé bekannt. Eine Ablösesumme wurde nicht fällig, da der Vertrag des Spielers bei Sporting ausgelaufen war.

Ruiz schloss sich mit dem Wechsel der Gruppe von Sporting-Profis an, die den Verein nach einem gewaltsamen Hooligan-Angriff verlassen haben. Etwa 40 Vermummte waren am 15. Mai in das Trainingszentrum des Clubs eingedrungen und hatten auf Spieler und Trainer eingeprügelt. Sporting hatte zuvor die Teilnahme an der Champions League verpasst. Nach einem Bericht der Zeitung «Público» befinden sich 36 mutmaßliche Gewalttäter in Untersuchungshaft. Ihnen werden unter anderem Körperverletzung, Terrorismus, Hausfriedensbruch und Widerstand gegen die Staatsgewalt zur Last gelegt.