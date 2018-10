7. Spieltag Quoten und aktuelle Spiele in der Bundesliga

100 EUR Bonus kassieren – Jetzt wetten und gewinnen! 1. Bundesliga 7. Spieltag Quoten und Vorschau

Bevor es erneut zu einer Länderspielpause kommt, wird dieses Wochenende der 7. Spieltag in der 1. Bundesliga ausgetragen. Die Quoten und Vorschau gibt in diesem Artikel.

In der aktuellen Bundesliga Tabelle zeigt sich ein überraschendes Bild. Borussia Dortmund führt und der FC Bayern rangiert dahinter auf Platz zwei. Ein Unentschieden gegen Augsburg und eine Niederlage gegen Hertha BSC führten zu diesem Führungswechsel. Der BVB hatte parallel seine beiden Spiele gewonnen. Punktleich mit den Bayern liegt die Hertha mit dem bisher guten Saisonverlauf auf Platz drei. Dahinter folgen mit jeweils 11 Punkten die Mannschaften aus Gladbach, Bremen und Leipzig. Am Tabellenende ist mittlerweile Hannover 96 angekommen. Nur zwei Punkte ( zwei Unentschieden und vier Niederlagen) gab es in der aktuellen Saison. Vorletzter ist Schalke mit nun einem Sieg im Rücken, auf Rang 15 und 16 liegen Stuttgart und Düsseldorf mit jeweils fünf Zählern. Es bleibt also in allen Bereichen spannend.

Quoten zum 7. Spieltag der 1. Bundesliga

Im heutigen Freitagsspiel duellieren sich Werder Bremen und der VfL Wolfsburg. Mit Heimvorteil im Rücken sind die Werderaner hier favorisiert bei den Quoten. Die Siegquote liegt bei 2,0 gegenüber 3,8 für Wolfsburg. Trotz der jüngsten Ergebniskrise bei den Bayern, sind die Münchner im Topspiel gegen den viertplatzierten Borussia Mönchengladbach klar favorisiert. Eventuell gelingt aber auch den Fohlen eine Überraschung gegen kriselnde Bayern. Die Wettquoten für ein Remis liegen bei 7,0, bei einem Sieg winkt sogar das 13-fache. Nur 1,2 als Auszahlungsquote wird für den deutschen Rekordmeister bei Tipico geboten.

Mit Siegquoten von 1,45 sind auch Borussia Dortmund im Heimspiel gegen den FC Augsburg, sowie RB Leipzig als Gastgeber gegen den 1. FC Nürnberg deutlich in der Favoritenrolle. 1899 Hoffenheim wir mit einer Quote von 1,7 ebenso noch ein Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt (Wettquote 4,5) zugetraut. Die übrigen Quoten liegen deutlicher beieinander und lassen keine ganz klaren Favoriten erkennen. Am siebten Spieltag finden aufgrund der Europa League Spiele gleich drei Begegnungen am Sonntag statt.

Alle Quoten zum 7. Spieltag:

Fr. 05.10 um 20:30 Uhr:

Werder Bremen – VfL Wolfsburg (2,0 – 3,5 – 3,8)

Sa. 06.10 um 15:30 Uhr:

FSV Mainz 05 – Hertha BSC (2,65 – 3,3 – 2,65)

Borussia Dortmund – FC Augsburg (1,45 – 4,5 – 7,0)

Fortuna Düsseldorf – FC Schalke 04 (3,7 – 3,4 – 2,05)

Hannover 96 – VfB Stuttgart (2,45 – 3,4 – 2,9)

Sa. 06.10 um 18:30 Uhr:

Bayern München – Borussia Mönchengladbach (1,2 – 7,0 – 13,0)

So. 07.10 um 13:30 Uhr:

SC Freiburg – Bayer Leverkusen (3,3 – 3,5 – 2,15)

So. 07.10 um 15:30 Uhr:

1899 Hoffenheim – Eintracht Frankfurt (1,7 – 4,1 – 4,5)



So. 07.10 um 18:00 Uhr:

RB Leipzig – 1. FC Nürnberg (1,45 – 4,8 – 6,5)