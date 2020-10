SUNTAT neuer Trikotsponsor bei Waldhof Mannheim.

Nach langer Suche wurde in Mannheim nun ein neuer Trikotsponsor gefunden. Die in Mannheim ansässige BLG Kardesler Lebensmittel-Handelsgesellschaft mbH übernimmt mit ihrer Handelsmarke „SUNTAT“ die Brust der Waldhöfer . SUNTAT war bereits Anfang Oktober als Team-Partner beim SV Waldhof eingestiegen. Nach zahlreichen Gesprächen zwischen den SUNTAT-Geschäftsführern Mustafa und Kadir Baklan und Markus Kompp beim SV Waldhof einigte man sich zunächst auf eine Partnerschaft bis zum Ende der Saison 2020/21.

Suntat-Geschäftsführer Mustafa Baklan sagte zu seinem Engagement: „Mit SUNTAT als Trikotsponsor positionieren wir nun die Hauptmarke unseres international tätigen Familienunternehmens aus der Rhein-Neckar-Region im starken, werbewirksamen Umfeld des Profifußballs. Wir sind ein Mannheimer Unternehmen in dem nach wie vor viele Familienmitglieder mitarbeiten, mit welchem wir jetzt ein echter Teil der Waldhof-Familie sind und unseren Teil dazu beitragen möchten, dass der SV Waldhof durch unser Engagement auch über die nationalen Grenzen hinaus mehr Bekanntheit erzielt. Es freut uns gemeinsam mit dem SV Waldhof durch die aktuell schwierigen Zeiten zu gehen.“



Und Waldhof-Geschäftsführer Markus Kompp ergänzt: „Wir haben in den letzten Monaten viele Gespräche mit potenziellen Trikotsponsoren geführt und sind deshalb umso fester der Überzeugung, dass unsere beiden Marken sehr gut zueinander passen. Wir möchten die gemeinsame Partnerschaft auf und neben dem Platz leben.“



Der Markenname SUNTAT ist ein Kunstwort und setzt sich zusammen aus den Silben „SUN“ für die Heimatstadt der Familie Baklan, nämlich Sungurlu und der Silbe „TAT“ was das türkische Wort für Geschmack ist. Die SUNTAT-Sonne mit ihren 19 Strahlen zeigt ebenfalls den Bezug zu den Wurzeln der Familie Baklan. Das Logo symbolisiert die Herkunft der mediterranen Lebensmittel, die noch heute den Kern des Unternehmens ausmachen.

Quelle / Text: SV Waldhof Mannheim /Redaktion fussball24.de