1. FC Kaiserslautern würdigt Fritz Walter mit besonderen Trikot.

Zu Ehren von Fritz Walter, der am am Samstag, den 31. Oktober 2020 100 Jahre alt geworden wäre trug der 1. FC Kaiserslautern beim Heimspiel gegen Hansa Rostock ein ganz besonderes Trikot.

Das Trikot erstrahlt in klassischen Bordeaux und ist mit weißen Applikationen besetzt. Das Traditionslogo sowie das Logo von Ausrüster Nike sind aufgestickt. Das Trikot bietet zudem weitere Highlights wie die rot-weiße Schärpe mit Fritz Walters legendärem Spruch „Der Schlüssel zum Erfolg ist Kameradschaft und der Wille, alles für den anderen zu geben“, die sich über die linke Seite des Trikots zieht. Oder das Hologramm, in dem sich die zwei großen Jubiläen „100 Jahre Fritz Walter“ und „100 Jahre Fritz-Walter-Stadion“ widerspiegeln. Zudem ist auf der rechten Unterseite des Trikots ein Portrait von Fritz Walter eingeprägt und auf der Außenseite des Nackens ist anstelle des üblichen Teufelskopf der Name „Fritz Walter“ zu lesen.

Wie in den guten alten Fritz Walter Zeiten bleibt die Brust des Trikots ebenfalls frei. Der Hauptsponsor des 1. FC Kaiserslautern, die Dr. Theiss Naturwaren verzichtet auf auf ihre Sponsorenaufdrucke auf der Trikotbrust und Ärmel. Genauso wie bwin, dem Sponsoringpartner der 3. Liga und sonst ebenfalls auf den Trikotärmeln zu finden.

Das Sondertrikot ist ab sofort in den FCK-Fanshops erhältlich und in den Größen S bis 2XL erhältlich. Dazu gibt es auch Kindertrikots sowie passende Hosen und Stutzen zu erwerben. Ebenfalls bietet der Verein einen Sonderflock mit der Nummer 8 und den Namen Fritz Walter auf dem Rücken zur besonderen Veredelung an.

Quelle: 1.FC Kaiserslautern