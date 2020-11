VfL Bochum mit Sonderlogo-Trikot gegen Fortuna Düsseldorf

Die bekannten flutlichtblauen Trikots des VfL Bochum schmücken am Montagabend beim Heinspiel gegen Fortuna Düsseldorf ein Sonderlogo von Bochums Hauptsponsor Tricorp.



RE2050 und Reduce, Reuse & Rewear. Dahinter stehen die Grundwerte von Tricorp: Qualität, Nachhaltigkeit und Zirkularität. Das Unternehmen wurde bereits für ein gut funktionierendes Qualitäts- und Umweltmanagementsystem zertifiziert. Und die nächsten Schritte sind schon in Vorbereitung. Tricorp wird zwei Kollektionen auf den Markt bringen, wo die Begriffe Reduce, Reuse und Rewear im Mittelpunkt stehen werden.

Schon in der vergangenen Saison spielte der VfL gegen Nürnberg mit einem Sonderaufdruck “Look Like a Team Work Like a Team”.

