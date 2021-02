Fortuna Düsseldorf präsentiert Köbestrikot

Fortuna Düsseldorf und sein Ausrüster Uhlsport sind sehr aktiv im Bereich Sondertrikots unterwegs. In der Vergangenheit gab die Karnevaltrikots, das Trikot zum 100. Geburtstag von Vereinsikone Toni Turek, das Trikot mit den Toten Hosen und ein Trikot zum 125. Vereinsjubiläum. Mit dem Köbes-Sondertrikot setzt Fortuna diese Reihe nun fort. Das neue blaue Sondertrikot wird von der Mannschaft am 13. März beim Auswärtsspiel gegen den SV Sandhausen getragen.





Im Rheinland wird der Kellner. der in den hier ansässigen Brauhäüsern das Bier serviert, als Köbes bezeichnet. Die Kellner tragen dabei tradionell ein blaues Hemd und eine sorgsam umgebunden Schürze. In Anlehnung an dieses Outfit ist das Sondertrikot ebenfalls in Blau gehalten. Die an den Ärmeln gestickten Bleistiftstriche erinnern an die Striche für bestellte Getränke auf den Bierdeckeln der Brauhausgäste.





Es gibt weitere Details, wie die fünf geprägten Striche auf der Vorderseite, die von fünf verschiedenen Köbessen der einzelnen Düsseldorfer Hausbrauereien gezeichnet wurden. Darüber hinaus kommt das Trikot mit einer stilisierten Brusttasche und einem goldenen F95-Logo daher. Im Nackenband ist der Schriftzug Mit Ecken & Kanten eingearbeitet und auf der Innenseite des Trikots findet sich der Text des traditionsreichen Altbierlieds wider. Ein in Gold eingesticktes F95 auf der Nackenrückseite und ein Ärmelbadge mit dem Schriftzug F95 & Hopfendolde – 2020/2021 runden das Erscheinungsbild des Jerseys ab.



Ähnlich der Kneipenaktion des 1.FSV Mainz 05 zu seinem Karnevalstrikot Anfang Februar, kommen ein Teil der Erlöse der Düsseldorfer Kneipenszen zu Gute. Jedem erworbenen Trikot liegt ein sogenannter Thekentaler im Wert von fünf Euro bei. Dieser kann nach Ende des aktuell Lockdowns bei allen teilnehmenden Düsseldorfer Gastronomien und Kneipen eingelöst werden. Der Gastronom kann wiederum die erhaltenen Thekentaler bei der Fortuna abgeben und bekommt die Einnahmen daraus vom Verein zurückerstattet.



Das Köbestrikot ist ab sofort und in limitierter Auflage ausschließlich im Onlineshop der Fortuna erhältlich. Der Verkaufspreis liegt bei 89,95 Euro und wird in einer Sonderverpackung geliefert, die die Gestaltung eines Düsseldorfer Bierdeckels nachempfunden ist.

Quelle / Text: Fortuna Düsseldorf /Redaktion fussball24.de