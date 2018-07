» » Jetzt bei Tipico wetten und bis zu 100 EUR Bonus kassieren 2. Bundesliga Tipico Wettquoten für Meister, Aufsteiger, Absteiger und Torschützenkönig

Kommendes Wochenende startet auch schon die Zweite Bundesliga, nachdem vergangenes Wochenende die dritte Liga losging. Bereits am kommenden Freitag kommt es im Nordderby zum Duell Hamburger SV gegen Holstein Kiel. Um 20:30 Uhr ist Anstoß der Partie. Die restlichen Paarungen des 1. Spieltags finden von Samstag bis Montag statt, darunter gleich am Samstag um 13 Uhr ein weiteres Topspiel zwischen dem VfL Bochum und Absteiger 1. FC Köln.

Bei den Tipico Wettquoten für den Meister in der Zweiten Bundesliga liegen die Absteiger des vergangenen Jahres, der 1. FC Köln und der Hamburger SV in der Favoritenrolle. Sie sind zugleich die beiden heißesten Anwärter auf den sofortigen Wiederaufstieg. Immerhin konnten beide Traditionsclubs einige Leistungsträger auch in Liga 2 an sich binden. Für Köln bietet Tipico derzeit eine Wettquote auf den Zweitligameister von 3,0 (Aufstieg 1,35), der HSV wird mit einer Quote von 5,0 (Aufstieg 1,8) geführt. Lediglich der FC Ingolstadt kann mit den beiden Absteigern laut Tippquoten einigermaßen mithalten mit einer Meisterquote von 6,5 (Aufstieg 3,5). Zu den weiteren Favoriten auf Meisterschaft und Aufstieg in die 1. Bundesliga gehören Union Berlin und der VfL Bochum.

Als potentielle Abstiegskandidaten in die 3. Bundesliga sehen die Quoten Erzgebirge Aue am stärksten gefährdet. Die Wettquote beträgt nämlich nur 2,10. Ebenso um den Klassenerhalt kämpfen müssen laut der 1. FC Heidenheim ( Wettquote 3,3), Greuther Fürth (Wettquote 3,8), SV Sandhausen (Wettquote 4,7) und Dynamo Dresden (Wettquote 5,0). Es folgen allerdings weitere Vereine mit ebenso niedrigen Wettquoten. Daher ist erneut mit einer insgesamt ziemlich ausgeglichenen und spannenden Zweitliga-Saison zu rechnen.

Wer wird Torschützenkönig 2018/12019? Bei diesem Ranking ist Simon Terodde der klare Favorit. Er wurde bereits 2016 und 2017 jeweils zweimal hintereinander Torschützenkönig und erzielte im Unterhaus insgesamt schon 89 Tore. Seine Tippquote liegt bei 3,5. Mit deutlicher Differenz folgen Jhon Córdoba (7,0), Lukas Hinterseer (8,0) sowie Sebastian Polter mit 10,0.

Die genauen Übersichten zu den Quoten der jeweiligen Sportwetten folgen nun:

Wettquoten Meister in der 2. Bundesliga 2018/2019

1.FC Köln – 3

Hamburger SV – 5

FC Ingolstadt – 6,5

Union Berlin – 13

VfL Bochum – 18

SC Paderborn 07 – 20

Arminia Bielefeld – 20

MSV Duisburg – 20

1. FC Magdeburg – 30

Holstein Kiel – 30

Jahn Regensburg – 30

St. Pauli – 30

SV Darmstadt 98 – 30

Dynamo Dresden – 35

SV Sandhausen – 35

Greuther Fürth – 40

1. FC Heidenheim – 70

Erzgebirge Aue – 100

Wettquoten Aufsteiger von der 1. Bundesliga in die 1. Bundesliga

1.FC Köln – 1,35

Hamburger SV – 1,8

FC Ingolstadt – 3,5

Union Berlin – 6

VfL Bochum – 8

SC Paderborn 07 – 9

Arminia Bielefeld – 9

MSV Duisburg – 9

1. FC Magdeburg – 12

Holstein Kiel – 12

Jahn Regensburg – 12

St. Pauli – 12

SV Darmstadt 98 – 12

Dynamo Dresden – 15

SV Sandhausen – 15

Greuther Fürth – 18

1. FC Heidenheim – 30

Erzgebirge Aue – 40

Die beiden Erstplatzierten Mannschaften steigen direkt auf, der Drittplatzierte spielt Relegation um den Aufstieg gegen den Drittletzten der 1. Bundesliga.

Wettquoten Absteiger von der 2. Bundesliga in die 3. Bundesliga

Erzgebirge Aue – 2,1

1. FC Heidenheim – 3,3

Greuther Fürth – 3,8

SV Sandhausen – 4,7

Dynamo Dresden – 5

1. FC Magdeburg – 5,5

Holstein Kiel – 5,5

Jahn Regensburg – 5,5

St. Pauli – 5,5

SV Darmstadt 98 – 5,5

SC Paderborn 07 – 7

Arminia Bielefeld – 7

MSV Duisburg – 7

VfL Bochum – 10

Union Berlin – 20

FC Ingolstadt – 25

Hamburger SV – 30

1.FC Köln – 50

Wettquoten Torschützenkönig der 2. Bundesliga

Simon Terodde – 3,5

Jhon Córdoba – 7,0

Lukas Hinterseer – 8,0

Sebastian Polter – 10

Moussa Koné – 12

Lewis Holtby – 12

Sebastian Andersson – 13

Andreas Voglsammer – 13

Dominick Drexler – 15

Sven Michel – 15

Stefan Kutschke – 15

Marco Grüttner – 17

Fabian Klos – 20

Andrew Wooten – 20

Kingsley Schindler – 20

Borys Tashchy – 25

» Jetzt bei Tipico wetten und bis zu 100 EUR Bonus kassieren