» 1. FC Köln vs. Union Berlin mit bis zu 100 EUR Bonus tippen 1.FC Köln – Union Berlin Wettquoten und Vorschau zum Montagsspiel der 2. Bundesliga

Mit dem Topspiel am Montag zwischen dem 1. FC Köln und Union Berlin endet der 2. Spieltag der 2. Bundesliga. Mit den Fans im Rücken sind die Kölner heute Abend deutlicher Favorit auf den ersten Heimsieg und drei weitere Zählern auf den Weg zum Wiederaufstieg. Die Wettquote für einen Sieg beträgt bei Tipico derzeit 1,65. Ein Unentschieden liegt bei einer Quote von 3,8 und sollte Union Berlin am Ende als Sieger nach Hause fahren, winkt hierfür eine Siegquote von 5,5.

Beide Mannschaften hatten ihre Auftaktspiele am 1. Spieltag gewonnen. Markus Anfang gewann sein Ligadebüt für die Geißböcke bei VfL Bochum mit 2:0. Gerade im ersten Durchgang hatte der FC jedoch Glück, da Bochum zahlreiche Chancen ungenutzt verstreichen ließ und die Kölner mit einem Eigentor gegen ende der ersten Halbzeit auf die Siegerstraße brachten. Im zweiten Spielabschnitt steigerten sich die Domstädter jedoch und gewannen durch einen Treffer von Rafael Czichos am Ende mit 2:0.

Union Berlin konnte beim Debüt des neuen Trainers zu Hause gegen Erzgebirge Aue ein knappes 1:0 einspielen. Dabei sah es lange Zeit nach einem torlosen Spiel aus, ehe der angeschlagene Joker Felix Kroos in der 87. Minute per sehenserten Freistoß zum 1:0 traf.

In der aktuellen Tabelle liegt lediglich der FC St. Pauli als einziges Team ohne Punktverlust mit 6 Zählern auf Rang 1. Sowohl Köln als auch Berlin könnten heute mit einem Sieg punktemäßig gleichziehen und sogar die Tabellenspitze übernehmen. Der 1. FC Köln will nach dem Abstieg den sofortigen Wiederaufstieg schaffen. Aber auch für die Berliner soll es nach Möglichkeit in die Erste Liga gehen, damit es bald zwei Hauptstadtmannschaften im Oberhaus gibt.

Mögliche Aufstellung Köln gegen Union (Anstoß 13.08.18 um 20:30 Uhr):

1. FC Köln:

T. Horn – Risse, L. Sobiech, Czichos, J. Horn – J. Hector – Clemens, Schaub, Drexler, Guirassy – Cordoba

FC Union Berlin:

Gikiewicz – Trimmel, Friedrich, Parensen, Reichel – Schmiedebach – F. Kroos, Prömel – Hedlund, Andersson, Redondo

» Jetzt bei Tipico auf 1. FC Köln gegen Union Berlin tippen