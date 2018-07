» FCK vs. 1860 mit bis zu 100 EUR Bonus tippen 1. FC Kaiserslautern vs. 1860 München Wettquoten und Vorschau – heute 14 Uhr

Die 3. Bundesliga startet dieses Wochenende in die neue Saison. Das Topspiel des ersten Spieltags ist die Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und 1860 München. Die beiden Traditionsclubs locken voraussichtlich rund 40 000 Zuschauer ins Stadion zum Saisonauftakt. Bei den Wettquoten ist der 1. FCK mit Heimvorteil im Rücken Favorit. So beträgt die Wettquote für die Roten Teufel 2,05 und die Quote für einen Sieg der Löwen 3,70. Ein Unentschieden zum Spitzenspiel in Liga 3 wird mit einer Tippquote von 3,30 gelistet. Bis zum Spielbeginn können sich die Wettquoten noch geringfügig ändern.

Wettquoten Meister und Aufstieg

Betrachtet man die Saisonwetten für die 3. Bundesliga, sind auch hier die Pfälzer Top-Favorit auf die Meisterschaft und den Aufstieg. Vor dem ersten Spiel zwischen Braunschweig und dem dem KSC, welches gestern 1:1 ausging, lag die Meisterquote für Kaiserslautern bei 5,0, gefolgt von Karlsruhe und KFC Uerdingen mit jeweils 8,0. Die Münchner Löwen wurden hier mit 12,0 im erweiterten Favoritenkreis quotiert. Für den Aufstieg in die zweite Bundesliga liegen die Quoten etwas niedriger, da ja die ersten beiden direkt aufsteigen und der Drittplatzierte Relegation spielen darf. Lauterns Tippquote lag hier bei 2,2, Karsruhe SC und KFC Uerdingen bei 3,5, die Löwen bei 6,0. Multipliziert man einen EUR Einsatz mit den vorgenannten Tippquoten, erhält man den Auszahlungsbetrag. Eine ausführliche Übersicht zu den Wettquoten für Meistertitel und Aufstieg gibt es hier. Es kann sein, dass die Saisonwetten temporär während des Spieltags ausgesetzt werden und danach wieder möglich sind. In diesem Fall ändern sich die Wettquoten nach den ersten Ergebnissen.

Kaiserslautern gegen 1860 Vorschau und Kader

Der 1. FC Kaiserslautern musste vergangene Saison den bitteren gang in Liga 3 in Kauf nehmen und gilt als finanziell angeschlagen. Aus der Abstiegssaison sind quasi kaum noch Spieler da. Denn 28 Akteure verließen die Roten Teufel. Im Gegenzug kamen 22 neue Spieler hinzu aus denen Trainer Miachael Frontzeck eine Einheit formen soll. Da hierzu aber auch einige Hochkaräter gehören (Christopher Hemlein aus Bielefeld, Kevin Kraus aus Heidenheim oder Timmy Thiele aus Jena), sollten die Pfälzer eine schlagkräftige Truppe zusammen haben. Ob es für ganz nach Vorne reicht, wird sich zeigen.

Bei 1860 München ging es ja ein Jahr früher gleich von Liga Zwei in die Vierte Liga (Regionalliga). Hier konnten die Sechziger gleich im ersten Jahr den Aufstieg perfekt machen. Nach der Meisterschaft setzten sich die Löwen in den Aufstiegsspielen gegen den 1. FC Saarbrücken durch. Im Gegensatz zu den Pfälzern konnte die Aufstiegsmannschaft weitgehend zusammengehalten werden. Somit waren nur punktuelle Verstärkungen nötig. Die Top-Zugänge wie Adriano Grimaldi, Stefan Lex und Quirin Moll sollen die Qualität der Mannschaft nochmals anheben und Trainer Daniel Bierofka mehr Optionen ermöglichen. 1860 München gehört damit zum erweiterten Favoritenkreis um die Aufstiegsplätze.

FCK vs. 1860 voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Kaiserslautern:

Sievers – Dick, K. Kraus, Hainault, Sternberg – Fechner, Albaek – Hemlein, Zuck – Spalvis, Biada

1860 München:

Bonmann – H. Paul, F. Weber, Mauersberger, Steinhart – Wein, Moll – Lex, Grimaldi, Karger – Mölders

Anstoß: 28.07 – 14:00 Uhr im Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

