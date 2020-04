VfL-Profis verzichten auf Gehalt und helfen im Supermarkt

Wolfsburg (dpa) – Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat während der Corona-Krise gleich mehrere Solidaritätsmaßnahmen verkündet.

Die Spieler, der Trainerstab und die Geschäftsführung der «Wölfe» verzichten auf Teile ihres Gehalts, gab der VfL in einer Pressemitteilung bekannt, ohne weitere Details zu nennen. Außerdem wollen insgesamt sechs Wolfsburger Profis dabei helfen, in zwei Supermärkten der Region die Regale aufzufüllen. Angesichts der Ausbreitung der Corona-Pandemie will der VfL unter dem Motto «Wir danken den Helden des Alltags» auch in den kommenden Wochen noch mehrere soziale Aktionen dieser Art starten.

«Wir wollen als Mannschaft unseren Beitrag leisten, das ist eine Selbstverständlichkeit», sagte der Wolfsburger Kapitän Josuha Guilavogui. «Es ist ein Zeichen der Solidarität mit unserem Mutterkonzern Volkswagen, der über 40 Millionen Euro für medizinische Geräte gespendet hat, und unseren Kolleginnen und Kollegen bei VW und beim VfL, die zum großen Teil in Kurzarbeit gegangen sind.»

Auch die Profis von Werder Bremen verzichten auf Teile ihres Gehalts. Nach Angaben des Clubs beteiligen sich zudem der Trainerstab um Chefcoach Florian Kohfeldt und die Geschäftsführung an der Aktion. «Wir sind froh, dass es bei Werder diese Solidarität und dieses Miteinander gibt», sagte Geschäftsführer Klaus Filbry. Um die finanziellen Folgen der Coronavirus-Pandemie abzufedern, hat der Fußball-Bundesligist mit zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zudem Kurzarbeit vereinbart.