Verdacht auf Coronavirus bei Paderborns Trainer Baumgart

Düsseldorf (dpa) – Paderborns Trainer Steffen Baumgart ist womöglich an Covid-19 erkrankt. «Er ist ein Verdachtsfall», sagte ein Sprecher des Fußball-Bundesligisten der Deutschen Presse-Agentur und bestätigte damit einen Bericht der «Bild»-Zeitung.

Baumgart sei untersucht und getestet worden. Der SC Paderborn rechnet mit einem Ergebnis am Nachmittag. Bereits am Abend steht für den Tabellenletzten das Ligaspiel bei Fortuna Düsseldorf auf dem Programm. Man sei wegen Baumgarts Erkrankung auch mit der Deutschen Fußball Liga in Kontakt, sagte der Sprecher.