Stadionhymne auch ohne Spiel: BVB-Fans gefordert

Dortmund (dpa) – In den schweren Zeiten ohne Fußball hat die Dortmunder Tageszeitung «Ruhr Nachrichten» alle BVB-Fans zu einer besonderen Aktion aufgerufen.

Am kommenden Spieltag, der aufgrund der Coronavirus-Pandemie ausfällt, sollen alle Anhänger des Bundesligisten um 19.09 Uhr am offenen Fenster oder vom Balkon «You‘ll Never Walk Alone» singen.

«Trikot an, Schal an – und Vollgas! Dreht die Boxen auf, singt laut mit. Gegen die Coronavirus-Tristesse, gegen die Fußball-Flaute und für ein besseres Miteinander», schrieb die Zeitung. Für all jene, «die etwas unsicher sind», wurde der Text des Liedes, das die Stadionbesucher in Dortmund traditionell vor jedem Spiel singen, in voller Länge mitgeliefert.