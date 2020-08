Schalke 04 gewinnt Test gegen Osnabrück

Ankum (dpa) – Der FC Schalke 04 hat das erste Testspiel seiner Saisonvorbereitung überzeugend gewonnen. Gegen den Zweitligisten VfL Osnabrück gelang dem Fußball-Bundesligisten am Sonntagabend während eines Kurz-Trainingslagers in Herzlake ein 5:1 (1:0)-Sieg.

Abwehrspieler Ozan Kabak brachte die Schalker in der 15. Minute in Führung. Nach der Pause trafen noch Steven Skrzybski (46./60.), Alessandro Schöpf (66.) und Ahmed Kutucu (89.) für S04. Bryan Henning schoss in der 55. Minute das 1:2 für Osnabrück.

Bei den Schalkern schaute Medienberichten zufolge der von AS Monaco und Hertha BSC umworbene Mittelfeldspieler Weston McKennie nur zu. Am Montag reist die Mannschaft von Trainer David Wagner nach ihrem viertägigen Aufenthalt in Niedersachsen nach Gelsenkirchen zurück.

© dpa-infocom, dpa:200809-99-103963/3