Ruhnert bestätigt: Schlotterbeck zurück zum SC Freiburg

Berlin (dpa) – Union-Leihspieler Keven Schlotterbeck wird nach der Saison wie vereinbart zum SC Freiburg zurückkehren.

Das bestätigte Oliver Ruhnert, der Geschäftsführer Profifußball beim 1. FC Union Berlin, am Tag nach dem feststehenden Klassenerhalt in der Bundesliga. «Er geht mit einem ganz großen weinenden Auge von uns weg. Aber das ist Part of the Deal. Die Kollegen in Freiburg und ich haben uns darauf verständigt», erklärte Ruhnert am Mittwoch bei einer Videokonferenz.

Schlotterbeck, der von den Eisernen vom SC Freiburg für eine Saison und ohne Kaufoption ausgeliehen worden war, hat sich bei den Berlinern zu einem Leistungsträger entwickelt. Der 23 Jahre alte Abwehrspieler absolvierte bisher 25 Pflichtspiele für Union. «Die Leihe war super erfolgreich, eine absolute Win-win-Situation für beide», betonte Ruhnert. Falls die Freiburger nicht mit Schlotterbeck planen sollten, würden die Berliner ihn gerne auch für die neue Spielzeit verpflichten.