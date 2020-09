RB Leipzig: Angelino-Verbleib geregelt – Samardzic kommt

Bildhinweis: Steht vor einer erneuten Ausleihe an RB Leipzig: Angelino. Foto: Florian Eisele/RB Leipzig/dpa

Leipzig (dpa) – Sportdirektor Markus Krösche hat offenbar eine weitere Personal-Baustelle bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig geschlossen. Nach einem Bericht des «Sportbuzzer» bleibt der spanische Außenverteidiger Angelino wie erwartet bei den Sachsen.

Der 23-Jährige wird für eine weitere Saison von Manchester City ausgeliehen und anschließend gekauft. Am Montag hatte bereits der «Kicker» berichtet, dass sich RB mit Angelino grundsätzlich über einen Vertrag bis 2025 einig sei. Trainer Julian Nagelsmann hatte bereits vergangene Woche erklärt, dass man kurz vor einer Einigung stehe. Angelino war Ende Januar erstmals von Leipzig ausgeliehen worden.

Zudem hat Leipzig Lazar Samardzic verpflichtet. Der 18 Jahre alte Junioren-Nationalspieler kommt von Ligakonkurrent Hertha BSC und erhält einen Vertrag bis 2025. Das teilte der Club mit. Dem Vernehmen nach zahlt RB etwa 600.000 Euro Ablöse an Hertha. Der Linksfuß ist in der Offensive variabel einsetzbar und trägt in Leipzig künftig die Rückennummer 20.

«Lazar Samardzic ist eines der größten deutschen Talente. Obwohl er auch international Begehrlichkeiten geweckt hat, ist es uns gelungen, ihn vom einem Wechsel zu RB Leipzig und unserem Weg zu überzeugen. Wir trauen Lazar bei uns die nächsten Schritte zu», sagte Krösche. In der vergangenen Saison war Samardzic zu seinen ersten drei Bundesliga-Einsätzen gekommen.

