Piszczek: Favre riet ihm als Hertha-Coach zum BVB-Wechsel

Dortmund (dpa) – Sein heutiger Trainer Lucien Favre hat dem polnischen Fußball-Profi Lukasz Piszczek einst zum Wechsel zu Borussia Dortmund geraten – und das zu gemeinsamen Zeiten bei Hertha BSC.

«Lukasz, das müssen Sie auf jeden Fall machen! Es ist der BVB! Zur Not müssen Sie dorthin zu Fuß gehen», soll Favre 2010 nach dem Angebot aus Dortmund zu ihm gesagt haben. Das bestätigte der heute immer noch beim BVB spielende Rechtsverteidiger in einem Interview auf der Homepage der Dortmunder.

Der 35-Jährige ließ noch mal durchblicken, dass die kommende Saison wirklich seine letzte beim BVB sein wird und er danach in die polnische Heimat zurückkehren wird. «Stand heute werde ich mich im nächsten Sommer aus Dortmund verabschieden. Ich habe meine Pläne zu Hause in Polen, die musste ich jetzt wegen der Vertragsverlängerung schon um ein Jahr verschieben», sagte er: «Da ist meine Akademie, um die ich mich kümmern muss, und ein bisschen Fußball will ich ja auch noch spielen, bei meinem Heimatverein LKS Goczalkowice.»

© dpa-infocom, dpa:200728-99-956635/2