Anlässlich des 700-jährigen Bestehen der Stadt Bochum am 08. Juni 2021 hat der Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum ein Sondertrikot vorgestellt. Es ist eine Hommage an die Stadt. Aus Bochum und für Bochum. "Eine Liebeserklärung an unsere Heimatstadt, die eine Liebeserklärung, die die enge Verbundenheit zwischen Verein, Stadt, den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Fans zum Ausdruck bringt." schreibt der Verein auf seiner Homepage. Das Trikot ist auf 4630 Exemplare limitiert. […]