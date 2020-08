Nationalspieler Koch vor Wechsel zu Leeds United

London (dpa) – Der deutsche Fußball-Nationalspieler Robin Koch steht laut Medienberichten vor einem Wechsel vom SC Freiburg zum englischen Premier-League-Aufsteiger Leeds United.

Wie der «Kicker» berichtete, sollen die Engländer bereit sein, dem SC Freiburg eine Ablösesumme von rund 13 Millionen Euro für den 24 Jahre alten Abwehrspieler zu bezahlen. Durch Bonuszahlungen könnte der Betrag in Zukunft noch steigen. Zuvor hatte auch das Online-

Magazin «The Athletic» über den bevorstehenden Transfer berichtet.

Koch, der sich nach «Kicker»-Informationen bereits von Freiburger Spielern verabschiedet hat, absolvierte in drei Jahren rund 80 Bundesliga-Spiele für die Breisgauer, in denen er vier Tore erzielte. In der deutschen Nationalmannschaft kam der gebürtige Kaiserslauterer bislang zweimal zum Einsatz. Auch für die kommenden Länderspiele wurde Koch von Bundestrainer Joachim Löw nominiert.

© dpa-infocom, dpa:200828-99-349015/2