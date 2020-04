Naldo bietet Werder Hilfe an: «Baumann muss sich nur melden»

Bremen (dpa) – Der langjährige Bundesliga-Profi Naldo hat seinem früheren Club Werder Bremen seine sportliche Hilfe angeboten.

«Frank Baumann muss sich nur melden. Ich bin nicht abgeneigt, noch mal nach Bremen zurückzukommen. Wenn Werder mich braucht, bin ich bereit», sagte der 37 Jahre alte Brasilianer dem Internetportal «Deichstube».

Naldo spielte bereits von 2005 bis 2012 für die Bremer. Danach wechselte der Innenverteidiger zum VfL Wolfsburg, FC Schalke 04 und zuletzt zum französischen Erstligisten AS Monaco, wo er seinen Vertrag im Januar kurz vor dem Beginn der Corona-Krise auflöste. Aktuell wartet er zusammen mit seiner Familie in seinem Haus in Florianopolis in Brasilien auf ein Ende der Pandemie.

Naldo möchte nach eigenen Angaben seine Profikarriere fortsetzen und «noch ein, zwei Jahre auf hohem Niveau spielen». Er habe lockere Anfragen von vier brasilianischen Erstligisten vorliegen.