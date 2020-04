«Marca»: Real Madrid will Haaland schon diesen Sommer

Madrid (dpa) – Sturmtalent Erling Haaland soll bereits in diesem Sommer von Borussia Dortmund zu Real Madrid wechseln. Das berichtet die spanische Zeitung «Marca» zu Ostern auf ihrer Titelseite.

Demnach haben die «Königlichen» ihre Bemühungen sowohl um den 19 Jahre alten Norweger als auch um den französischen Weltmeister Kylian Mbappé intensiviert. Profitieren könnte Real dabei von einer angeblichen Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro, die der erst im Januar abgeschlossene und bis 2024 datierte Vertrag zwischen dem BVB und dem ehemaligen Salzburger Haaland beinhalten soll. Nach Informationen der «Bild» greift diese Klausel jedoch erst frühestens im Sommer 2022.

Ähnliche Spekulationen über einen schnellen Wechsel von Haaland nach Madrid hatte es in den vergangenen Wochen bereits in diversen anderen spanischen Medien gegeben. Der famose Einstand des rund 20 Millionen Euro teuren Stürmers beim BVB mit zwölf Toren in seinen ersten elf Pflichtspielen schürte die Spekulationen. Allerdings sprach sich sein Berater Mino Raiola vor wenigen Wochen in einem «Marca»-Interview für einen Verbleib seines Schützlings beim Bundesliga-Zweiten aus: «Er muss sich noch weiterentwickeln. Er wird für die notwendige Zeit in Dortmund bleiben. Ich glaube nicht, dass er Dortmund diesen Sommer verlassen wird.»