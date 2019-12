Hütter übt Schiri-Kritik: «Im Leben noch nie gesehen»

Frankfurt/Main (dpa) – Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter hat nach dem 2:2 (0:1)-Remis gegen Hertha BSC Kritik am Unparteiischen Christian Dingert geübt.

«Ich habe heute auch keine gute Schiedsrichter-Leistung gesehen. Die Aktion mit Almamy Touré, bei der er den Ball spielt und Gelb kriegt – das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen», sagte der Österreicher nach der Auftakt-Partie des 14. Spieltags in der Fußball-Bundesliga. Hütter räumte dennoch ein, dass Referee Dingert die entscheidenden Szenen wohl richtig bewertet habe. Den Hessen wurden am Freitagabend auch zwei Tore aberkannt, eines davon nach Videobeweis.