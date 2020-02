FC Bayern – RB Leipzig Vorbericht, Wettquoten und Aufstellung

Bayern München vs. RB Leipzig am 21. Spieltag. Topspiel mit Vorschau, Aufstellungen und Quoten. » Jetzt bis zu 150 EUR Bonus holen

Das absolute Topspiel des 21. Spieltags zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig ist zugleich das letzte Spiel des Spieltags. Anstoß der Partie ist am heutigen Sonntag um 18:00 Uhr in der Allianz Arena. Dabei ist der Tabellenführer Bayern München mit Heimvorteil im Rücken klarer Favorit laut den Wettquoten.

Bereits gestern gab es ein hochklassiges Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund. Im Duell der Verfolger konnte der BVB nicht seine Chance nutzen, an Leipzig vorbei – und mit den Bayern gleichzuziehen. Das Spiel glich einer Achterbahnfahrt und am Ende fuhr Bayer einen 4:3 Sieg gegen die Borussia ein. Damit bleiben Bayern und Leipzig zunächst auf Platz 1 und 2 der Bundesliga Tabelle. 42 Punkte und 41 Punkte haben beide Mannschaften vor dem heutigen Topspiel eingefahren. Im ersten Sonntagsspiel kann allerdings Borussia Mönchengladbach mit einem Sieg gegen den 1. FC Köln an Leipzig vorbeiziehen und den Punktestand der Bayern egalisieren.

Sollte der FCB heute gewinnen, könnte man in München die nächsten Wochen etwas entspannter angehen, da man dann mindestens einen Dreipunkte-Vorsprung auf die Verfolger hätte. Für Leipzig ist es nach bisher schwacher Rückrunde die Chance, wieder in die Spur zu kommen und die Tabellenführung zurückzugewinnen.

Voraussichliche Aufstellungen zum Topspiel Bayern – Leipzig

Bei den Bayern fehlen weiterhin noch einige Akteure verletzungsbedingt. Javi Martinez befindet sich im Aufbautraining nach Muskelbündelriss und auch Niklas Süle absolviert derzeit individuelles Lauftraining. Als bittere und frische Verletzung erwischte es Ivan Persisic im Training. Neu-Leihspieler lvaro Odriozola grätschte den Kroaten übermitiviert um. Dieser zog sich eine Fraktur im Knöchel zu und fällt nun wochenlang aus.

Auch bei RB Leipzig werden drei Langzeitverletzte vermisst. Bei Willi Orban, Kevin Kampl und Ibrahima Konaté ist jeweils noch kein Einsatz in Sichtweite. Aber Kampl und Konaté machen weiter Fortschritte. „Wir sind guter Dinge, dass beide zum geplanten Zeitpunkt wieder ins Training einsteigen können“, so der RB-Coach Julian Nagelsmann. Das wird beim Franzosen wohl in der kommenden Woche sein, bei Kampl soll es noch bis März dauern.

Voraussichtliche Aufstellung Bayern München:

Neuer – Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies – Kimmich – Goretzka, Thiago – T. Müller, Gnabry – Lewandowski

Voraussichtliche Aufstellung RB Leipzig:

Gulacsi – Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg – Laimer, Adams – Sabitzer, Nkunku – Schick, Werner

Wettquoten zu FC Bayern München vs. RB Leipzig

Die Bayern genießen im Topspiel Heimvorteil. Zudem gingen die Münchner in allen vier Pflichtspielen des Jahres als Sieger vom Platz. Leipzig hingegen gelang nur zum Rückrundenauftakt ein Sieg gegen Union Berin. Danach folgten zwei Niederlagen und ein Remis. Somit geriet der Motor der Sachsen gewaltig ins stocken. Als logische Konsequenz sind die Bayern bei den Quoten klarer Favorit auf den Heimsieg. Aktuell liegt die Wettquote für einen Heimsieg bei 1,45. In einem Topspiel ist aber grundsätzlich alles möglich. Es ist zu erwarten, dass Leipzig alles in die Waagschale werfen wird, um in die Erfolgsspur zurückzukehren. Für mutige Tipper ist die Quote von 6,50 für einen Sieg von RB Leipzig somit auch eine Chance auf einen hohen Gewinn. Sogar ein Unentschieden wird mit einer Tippquote von 5,50 gelistet.

