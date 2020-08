Ex-Kapitän Matthäus: Bayern ein Verein in Perfektion

München (dpa) – Bayern Münchens Ex-Kapitän Lothar Matthäus hat seinen früheren Club nach dem Gewinn der Champions League in den höchsten Tönen gelobt. «Der FC Bayern München ist heute ein Fußball-Verein in Perfektion», schrieb der Rekord-Nationalspieler am Montag in seiner Sky-Kolumne.

Das größte Kompliment erhielt sein einstiger Teamkollege und Trainer Hansi Flick nach dem 1:0-Finalerfolg gegen Paris Saint-Germain in Lissabon. «Hansi selbst hat sich sogar nach diesem Sieg für die Geschichtsbücher und dem Ende dieser einzigartigen Saison noch bescheiden gezeigt», meinte Matthäus. «So ist er eben. Aber spätestens nach diesem Sieg ist klar: Hans-Dieter Flick ist einer der besten Trainer der Welt.» Ihm würden «langsam keine Superlative mehr einfallen, um Hansis Leistungen und die ganzen Rekorde dieser Mannschaft zu beschreiben», schwärmte der 59-Jährige.

Bei der Wahl zum Fußballer des Jahres kann es nach Ansicht von Matthäus nur einen geben. «Weltfußballer Lewandowski. Punkt.» Zwar habe Robert Lewandowski im Finale nicht getroffen. «Wenn man gesehen hat, was dieser Pokal für diesen herrlichen Mittelstürmer bedeutet, wie er ihn angesehen hat, wie er sich gefreut hat, was er alles dafür gegeben und geopfert hat, weiß man, was es ihm bedeutet», erklärte der Weltmeister von 1990. «Er hat sich diesen und den Titel als bester Fußballer der Welt einfach nur verdient.»

Positiv bewertete Matthäus aber auch Thomas Tuchel als Trainer von Bayerns Finalgegner PSG. Er habe es geschafft, «aus dieser noch schwerer zu zähmenden Mannschaft, ein Team zu formen. Und das ist eine sehr starke Leistung.»

