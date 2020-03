Eil-Modus oder Englische Wochen: Szenarien für den Fußball

Berlin (dpa) – Der Fußball sucht Wege aus dem Terminchaos. Die Ausbreitung des Coronavirus hat die Zeitpläne in den nationalen Ligen, im Europapokal und für die Nationalmannschaften durcheinander gewirbelt.

Für eine Fortsetzung der Saison gibt es verschiedene Szenarien. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen im Überblick:

Wann kann überhaupt wieder gespielt werden?

Offiziell ausgesetzt ist der Spielbetrieb in der Bundesliga bislang mindestens bis zum 2. April. «Wir gehen davon aus, dass vor Mai nicht gespielt wird», sagte Werder Bremens Geschäftsführer Klaus Filbry der «Süddeutschen Zeitung». Die Liga hofft, die Saison dann zumindest ohne Zuschauer fortsetzen zu können. Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit prognostizierte dem Fußball zuletzt allerdings eine monatelange Pause. «Ich gehe fest davon aus, dass es erst wieder im nächsten Jahr stattfinden kann in dem Umfang», sagte er im NDR. In der Woche ab dem 30. März wollen sich die Vereine erneut abstimmen.

Bis wann muss die Saison beendet sein?

Eigentlich gilt der 30. Juni als Schlusspunkt der Saison, Verträge werden bis zu diesem Datum gehandelt. Doch in der Corona-Krise könnte auch im Juli noch gespielt werden. «Wir wissen, dass wir den Juni und theoretisch sogar bis in den Juli hinein planen können», sagte der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga, Christian Seifert. Auch die Europäische Fußball-Union kündigte bereits Pläne für den «späteren Abschluss der Saison 2019/20» an. Filbry dagegen bezeichnete eine solche Verlängerung als «nicht realistisch».

Welche Szenarien für die Bundesliga werden diskutiert?

Die Verlegung der EM in den Sommer 2021 verschafft den nationalen Ligen zusätzlichen Spielraum. Dennoch könnte die Bundesliga auf ein Zeitproblem zusteuern – je nachdem, wann wieder gespielt werden kann. Die Fans müssen sich wohl auf Geisterspiele einstellen, die Spieler auf deutlich kürzere Pausen zwischen den Partien.

«Da gibt es unterschiedliche Szenarien», sagte Sportdirektor Max Eberl von Borussia Mönchengladbach der «Rheinischen Post» zur Frage der Fortsetzung der Saison. «Wir sind zu allem bereit, zum Beispiel dazu, dass Spiele in sehr kurzer Reihenfolge kommen können.» Die folgenden Szenarien für die Bundesliga sind aktuell im Gespräch:

LIGA IM EM-MODUS: Laut einem Medienbericht könnte die Saison im Modus eines EM-Turniers an festen Spielorten in kurzer Zeit zu Ende gespielt werden. Im Rahmen ihrer Überlegungen prüfe die DFL mehrere Austragungsorte in allen Regionen des Landes, an denen dann mehrere Partien pro Tag angesetzt würden, berichtete der «Sportbuzzer».

EIL-FINALE: Auch ein Saisonende mit allen neun verbleibenden Spieltagen innerhalb von 16 Tagen soll dem Bericht zufolge eine mögliche Option sein. Dabei würden in diesem Zeitraum täglich Spiele stattfinden, die Teams müssten alle zwei Tage antreten.

ENGLISCHE WOCHEN: Mit einer Reihe englischer Wochen und Spiele im Drei-Tage-Rhythmus ließe sich die Bundesliga-Saison ebenfalls in einer relativ kurzen Zeitspanne zu Ende spielen. Etwa vier Wochen müssten für die neun Spieltage eingeplant werden – vorausgesetzt, es finden dann keine Europapokal-Spiele unter der Woche statt.

Was wird aus den Europapokal-Wettbewerben?

Sowohl die Champions League als auch die Europa League stecken im Achtelfinale fest und wurden von der UEFA vorerst ausgesetzt. Bislang waren die Endspiele für den 27. und 30. Mai vorgesehen. Eine Arbeitsgruppe beschäftigt sich nun mit der Fortführung. Diskutiert werden mehrere Szenarien, etwa verkürzte Viertelfinals ohne die sonst üblichen Hin- und Rückspiele oder Final-Four-Turniere in den Finalstädten. Ein Grundproblem wären jedoch die möglicherweise weiter geltenden Reisebeschränkungen für Mannschaften und Fans.

Der Präsident des französischen Spitzenclubs Olympique Lyon brachte daher sogar einen möglichen Abbruch der Wettbewerbe ins Gespräch. «Man muss Entscheidungen treffen, mutig sein. Die Champions League, die Pokalfinals und die Länderspiele fallen lassen. Sich nur auf die Liga konzentrieren», sagte Jean-Michel Aulas dem Sender RTL.

Welche Rolle spielen die Nationalmannschaften?

Sowohl die geplanten Testspiele gegen Spanien und Italien als auch die EM sind für Bundestrainer Joachim Löw und seine DFB-Auswahl zunächst gestrichen. Nachgeholt werden könnten die für den März vorgesehenen Testspiele wie auch die noch ausstehenden EM-Playoffs im Juni – und würden den Zeitplan damit zusätzlich verkomplizieren.