1. Bundesliga Wettquoten Meister, Absteiger und Quoten Torschützenkönig

Wer wird deutscher Meister in der Saison 2018/2019, wer qualifiziert sich für die Champions League und wer sind die Abstiegskandidaten? Diese Fragen beantworten wir anhand der Wettquoten von Tipico Sportwetten. Auch die Frage wer Torschützenkönig wird, dürfte neben den vorgenannten Punkten für viele Fans von Interesse sein. Titelverteidiger als deutscher Meister ist der FC Bayern München, der mit Robert Lewandowski auch den amtierenden Torschützenkönig in seinen Reihen hat.

Bei den Quoten für die einzelnen Mannschaften spielen vor allem die Ergebnisse und Platzierungen der letzten Saison und die getätigten Transfers eine Rolle. Da das Transferfenster noch bis Ende des Monats geöffnet ist, können die Bundesligateams in den letzten Tagen vor Transferschluß noch Personell nachlegen. Auch das Auftreten in den Testspielen und in der 1. Runde des DFB Pokals dürfte sich zu einem Teil auf die Wettquoten ausgewirkt haben.

Wettquoten für den deutschen Meistertitel

Der FC Bayern München wurde in der vergangenen Saison zum sechsten Mal in Folge deutscher Meister. Daher ist der deutsche Rekordmeister mit seinem Starensemble auch in der kommenden Saison wieder der absolute Topfavorit. Die Wettquote für den siebten Meistertitel in Folge beträgt bei Tipico aktuell 1,15. Dies wären immerhin 15% Rendite für eine scheinbar ziemlich zuverlässige Wette. Wettquoten für eine Endplatzierung von Platz 1-4 bzw. 1-6 werden nicht angeboten, da eine schlechtere Platzierung als Platz 4 quasi unmöglich erscheint.

Als Bayernjäger Nummer Eins wird nicht der Vizemeister FC Schalke 04, sondern Borussia Dortmund gesehen. Für den BVB liegt die Quote für den Meistertitel jedoch schon bei 8,0. Damit gäbe es das 8-fache des Wetteinsatzes ausbezahlt. Die Wahrscheinlichkeit wird bei Tipico also als ziemlich gering betrachtet. Für Platz 1-4 bietet Tipico noch eine Wettquote von 1,07 an, Platz 1-6 ist nicht als Tipp möglich.

Danach sinkt die Wahrscheinlichkeit einer möglichen Meisterschaft nochmals stark ab. Mit Wettquoten von 30 sind RB Leipzig und Bayer Leverkusen gelistet, die in der letzten Saison nur auf Platz fünf und sechs rangierten und sich somit nicht einmal für die diesjährige Champions League qualifiziert hatten. Während die Siegquoten für die Meisterschaft bei beiden identisch sind, unterschieden sich diese jedoch bei den Platzierungstipps. Platz 1-4 wird für Leipzig mit einer Quote von 2,1, für Leverkusen mit 1,55 gelistet, bei Platz 1-6 liegen die Wettquoten bei 2,1 bzw. 1,27.

Nun kommt auf Platz fünf im Ranking der Meisteranwärter der Vizemeister FC Schalke 04 in Erscheinung. Die Meisterquote liegt für die Königsblauen bei 40, für Platz 1-4 bei 2,4 und für Platz 1-6 bei 1,35. Für die übrigen Mannschaften liegen die Tippquoten für die Meisterschaft bei 100 oder grösser. Dies kann alles bei Tipico unter der Rubrik Fussball – Deutschland – 1. Bundesliga Saison-Wetten eingesehen werden.

Quoten der Abstiegskandidaten der 1. Bundesliga

Häufig gehören die Aufsteiger aus der 2. Bundesliga auch gleich wieder zu den heißesten Abstiegskandidaten. Dies ist auch vor dieser Saison nicht anders. Denn Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Nürnberg sind weder mit Übermannschaften aufgestiegen noch haben sie die Mittel um zahlreiche hochkarätige Transfers zu tätigen. Entsprechend niedrig sind die Wettquoten auf einen Abstieg für beide Teams. Für die Fortuna bietet Tipico derzeit eine Quote von 1,6 an beim Club liegt die Wettquote für den Abstieg bei 1,85.

Als dritter Abstiegskandidat wird derzeit Hannover 96 mit einer Tippquote von 2,4 gehandelt, gefolgt von den Teams SC Freiburg und FSV Mainz 05 mit Quoten von 3,5. Weitere Mannschaften die evtl. um den Klassenerhalt kämpfen müssen sind der FC Augsburg, Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg und Werder Bremen. Die Wettquoten für diese Teams liegen jeweils unterhalb von 10. Man darf gespannt sein, ob es im Kampf um den Klassenverbleib zu Überraschungen kommt oder ob die Quoten von Wettanbieter Tipico zuverlässig waren.

Wettquoten für den Torschützenkönig der 1. Bundesliga

Fast so eindeutig wie die Vormachtstellung des FC Bayern München, ist die Wahrscheinlichkeit das der Münchner Stürmerstar Robert Lewandowski wieder die Torjägerkrone erhält. Seine Quote liegt bei 1,25 und vermutlich können den Polen höchstens längere Verletzungsprobleme vom erneut besten Torschützen der 1. Bundesliga abhalten. Dies wünscht man aber keinem Fußballer. Die Zeiten mit echter Konkurrenz für Lewandowski sind seit dem Abgang des BVB-Goalgetters Pierre-Emerick Aubameyang Geschichte. In der letzten Saison erzielte der Bayern-Stürmer 29 Tore und verwies den zweitplatzierten Nils Petersen mit lediglich 15 Toren auf den zweiten Platz. Dennoch sind die 15 Treffer bei einem Team wie dem SC Freiburg hoch anzurechnen. Den Titel Torschützenkönig traut der Buchmacher Tipico dem Stürmer Petersen jedoch mit einer Quote von 25 eher nicht zu.

Ohnehin ist Petersen laut den Wettquoten nicht der ärgste Rivale um die Torjägerkrone für Lewandowski. Auf Platz zwei des Rankings liegt Timo Werner von RB Leipzig mit einer Wettquote von 12. Mit noch grösserem Abstand dahinter rangieren Kevin Volland und Mario Gomez mit Tippquoten von 18.

