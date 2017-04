Tuchels Plädoyer für Menschlichkeit – hört’s die UEFA?

Mit großer Courage haben sich die BVB-Profis an der Extremaufgabe versucht, den Schock des Terroranschlags so schnell zu verarbeiten, dass die Arbeit auf dem Fußballplatz irgendwie dem Normalen entspricht.



Thomas Tuchel hatte die UEFA bezüglich der Spielansetzung kritisiert. Foto: Federico Gambarini Thomas Tuchel hatte die UEFA bezüglich der Spielansetzung kritisiert. Foto: Federico Gambarini

Dortmund (dpa) – Thomas Tuchel plädierte vehement für Menschlichkeit und gegen das knallharte Termindiktat. Der Akt des Terrors, dem sich der Trainer und seine Dortmunder Fußballer unterworfen sahen, habe ja schließlich die Menschen getroffen und nicht einen Bus.

«Das steckt uns allen in den Knochen», ließ Tuchel nach dem 2:3 gegen AS Monaco wissen. «Es gibt einem das Gefühl der Ohnmacht» – allein dieser Satz drückte das Empfinden Tuchels aus, machtlos gewesen zu sein gegen die seiner Meinung nach viel zu schnelle Neuansetzung des Königsklassenspiels. «Wir hätten uns mehr Zeit gewünscht. Die haben wir nicht bekommen.»

Tuchel machte seine Betroffenheit nach dem Viertelfinal-Hinspiel überdeutlich, als er erklärte, in den Entscheidungsprozess nicht eingebunden gewesen zu sein: «Wir wurden überhaupt zu keiner Zeit gefragt, wir wurden per SMS informiert.» Das war es. Und das nur kurz nach dem Anschlag auf den Team-Bus.

Kritik übte Tuchel an denen, die für den neuen Termin verantwortlich waren: «Wir hatten das Gefühl, als ob wir so behandelt werden, als wäre eine Bierdose an unseren Bus geflogen.» Und nicht drei Sprengkörper – doch das führte der 43-Jährige nicht wörtlich aus.

Aber er legte nach: «In der Schweiz Dinge zu entscheiden, bei denen wir unmittelbar betroffen waren – das ist ein Gefühl, das hat sich bei uns allen festgesetzt.» Und das habe sich «sehr bescheiden» angefühlt. Europas Dachverband UEFA betonte, nicht im Alleingang über den neuen Termin entschieden zu haben. «UEFA war am Mittwoch mit allen Parteien in Kontakt und hat niemals eine Information erhalten, die angedeutet hat, dass eines der Teams nicht spielen wollte», teilte der Kontinentalverband auf Anfrage am Donnerstag mit.

Was bleibt zu klären nach den dramatischen und lebensbedrohenden Dienstag-Ereignissen? Gibt es möglicherweise Konfliktpotenzial zwischen Tuchel und den BVB-Bossen Reinhard Rauball und Hans-Joachim Watzke ob mangelnder Abstimmung zwischen den Beteiligten zum neuen Spieltermin?

Die Entscheidung, das Spiel gegen Monaco am Mittwoch anzupfeifen, ist laut UEFA «in Kooperation und kompletter Zustimmung mit Clubs und Behörden» getroffen worden. Aber auch mit Tuchel und den Spielern? Die Antwort auf diese Frage sollten Rauball und Watzke schnell geben.

BVB-Abwehrchef Sokratis sagte: «Wir sind keine Tiere. Wir sind Menschen mit einer Familie, mit Gefühlen. Das war der schwierigste Tag meines Lebens. Ich konnte nicht ans Sportliche denken. Ich denke, für jeden war es das schwerste Spiel seines Lebens.»

Borussia-Kapitän Marcel Schmelzer war nach dem Hinspiel gegen Frankreichs Tabellenführer noch immer fassungslos: «Das ist und das darf nichts Normales werden. Man darf nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Ich denke immer noch, dass die Zeit viel zu kurz war, um das Geschehene zu verarbeiten.» Alle, Coach und Spieler, wären gern gefragt worden, «weil es uns passiert ist und nicht den Leuten, die in einem Büro entschieden haben, dass gespielt wird».

Tuchel und seinen Profis ist klar, dass es im Fußball vor allem um Kommerz und um Dauerunterhaltung für Millionen geht. Da bleibt für menschliche Aspekte fast nichts übrig: «Wir haben zu funktionieren.» Eine Vorstellung davon, wie lange die psychische Belastung des Attentats nachwirkt, hat der BVB-Mann angesichts der «absoluten Ausnahmesituation nicht: «Ich denke nicht, dass es dafür ein Rezept oder eine Zeitschiene gibt.»

Nicht nur Nuri Sahin war zutiefst betroffen und geschockt: «Diese Gesichter in diesen Minuten in dem Bus – die werden mich ein Leben lang begleiten.» Schrecklich sei das gewesen, und man hätte verstehen müssen, was die Menschen, die sich in dem Bus befanden, durchgemacht und erlebt hätten. «Und hier ein Zeichen zu setzen mit Fußball – das ist sehr, sehr weit entfernt von meinem Verständnis.»

Für Tuchel und die BVB-Verantwortlichen tut sich nun eine Herausforderung auf, die alle extrem in Anspruch nehmen wird. Alltag soll helfen, denn Tuchel habe schnell gemerkt, «dass uns das Training gut tut, dass uns das Training ablenkt». Und auch das erste Viertelfinale gegen Monaco war «Ablenkung von der Verarbeitung».

Was sein Team in dieser Partie vor den 65 849 in den zweiten 45 Minuten gezeigt habe, sei «großartig» gewesen, befand Tuchel. 0:2 lag der BVB durch Monaco-Jungstar Kylian Mbappé (19. Minute) und das Kopfball-Eigentor von Sven Bender (35.) zurück – wobei das Übersehen des Abseits vor dem 0:1 für Tuchel ein schlechter Witz des italienischen Schiedsrichtergespanns war: «Ein Rätsel, wie man das auf diesem Niveau nicht erkennen kann.» Ousmane Dembélé (57.) traf zum 1:2. Mbappé (79.) erhöhte auf 3:1, Shinji Kagawa (84.) gelang der zweite BVB-Treffer.