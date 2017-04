Schon wieder Trainerrauswurf in Palermo

Rom (dpa) – Der italienische Fußball-Erstligist US Palermo hat schon wieder den Trainer gewechselt – zum vierten Mal in dieser Saison. Der Uruguayer Diego López wurde freigestellt, teilte der Abstiegskandidat mit.



Zuletzt kassierte US Palermo eine 0:4-Niederlage bei AC Mailand. Foto: Luca Bruno Zuletzt kassierte US Palermo eine 0:4-Niederlage bei AC Mailand. Foto: Luca Bruno

Palermo ist derzeit Vorletzter in der Serie A. Diego Bortoluzzi soll die Mannschaft übergangsweise bis zum Ende der Saison trainieren. Neben López geht auch Sportdirektor Nicola Salerno. Erst im Januar hatte der Coach einen Vertrag bis zum 30. Juni 2018 unterschrieben, nachdem sein Vorgänger zurückgetreten war. López habe eine «schwierige Situation» geerbt, erklärte der Club.

In der Vorsaison wurden bei Palermo sieben Trainer freigestellt. Der damalige Präsident Maurizio Zamparini hatte den Ruf des Trainerschrecks und in seinen 14 Jahren an der Spitze des Clubs Dutzende Trainer entlassen. Er war im Februar allerdings zurückgetreten.