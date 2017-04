Schalke gegen Ajax Aufstellung und Wettquoten zum Rückspiel

Nachdem am Dienstag und am Mittwoch schon die Bayern und die Dortmunder sich aus dem internationalen Wettbewerb verabschieden mussten, sind die Schalker die letzte deutsche Truppe, die in diesem Jahr noch ein Halbfinale erreichen kann. Die Vorzeichen stehen aber alles andere als gut, denn das Hinspiel im Viertelfinale der Europa League gegen Ajax Amsterdam mussten die Knappen mit 0:2 verloren geben. Vor allem die Leistung in diesem Spiel macht den Fans zu schaffen, denn am Ende kann man froh sein, dass man nur 2 Gegentreffer hinnehmen musste. In der Liga wurde es dann auch nicht viel besser, denn beim fast sicheren Absteiger Darmstadt 98 hagelte es am Wochenende dann eine ärgerliche 1:2-Niederlage und damit sind in der Liga langsam auch die Träume vom internationalen Geschäft ausgeträumt. Mit 37 Punkten liegt man derzeit im Niemandsland der Tabelle. Ein Weiterkommen in der Euro League wäre daher Balsam für die angeknackste Schalker Seele, doch die Niederländer werden vor allem defensiv alles in die Waagschale werfen, um hinten den Kasten sauber zu halten. Mit derart starken Niederländern hätte man vor der Partie nicht unbedingt gerechnet, doch im Hinspiel ließ Ajax den Schalkern kaum eine Chance. Die junge Truppe spielte befreit auf und zeigt die gute Form durch 7 Siege und nur 1 Remis aus den letzten 8 Pflichtspielen. In der heimischen Eredivisie konnte man im Gegensatz zu den Schalkern die Generalprobe erfolgreich gestalten, denn gegen Heerenveen gab es ein starkes 5:1 vor heimischer Kulisse. Gegen Schalke wird man sich nun zunächst auf die Defensive konzentrieren und versuchen, mit einem gefährlichen Konter den entscheidenden Auswärtstreffer zu markieren. Die Buchmacher gehen mit ihren Quoten eher von einem Heimsieg der Knappen aus, der aber auch entsprechend hoch ausfallen muss.

Vorschau zur Aufstellung Schalke – Ajax

Bei Schalke soll Fährmann diesmal seinen Kasten möglichst sauber halten und wird dabei von der Abwehr rund um Kehrer, Höwedes, Nastasic und Kolasinac unterstützt. Goretzka und Bentaleb bilden die Doppelsechs und müssen nach hinten absichern aber gleichzeitig auch den Angriff unterstützen, der aus aus Caligiuri, Meyer, Choupo-Moting und Burgstaller bestehen wird. Bei den Hausherren wird wieder Onana zwischen den Pfosten stehen. Davor spielen Veltman, Sanchez, de Ligt und Viergever in der defensiven Viererkette. Klaassen, Schöne und Ziyech schaffen zusammen im Mittelfeld Räume, während weiter vorne Neres, Traoré und Younes für gefährliche Konter sorgen sollen.

Voraussichtliche Startelf FC Schalke 04 – Ajax Amsterdam FC Schalke 04 (Trainer: Weinzierl):

Fährmann – Kehrer, Höwedes, Nastasic, Kolasinac – Goretzka, Bentaleb – D. Caligiuri, M. Meyer, Choupo-Moting Ajax Amsterdam (Trainer: Bosz):

Onana – Veltman, Sanchez, de Ligt, Viergever – Klaassen, Schöne, Ziyech – David Neres, B. Traoré, Younes Anstoß am 20.04.17 um 21:05 Uhr (Veltins-Arena, Gelsenkirchen)

Quoten FC Schalke 04 vs. Ajax Amsterdam

Die Buchmacher gehen mit einer Quote von 2.00 von einem Sieg der Schalker aus. Die Niederländer von Ajax sind mit einer Siegquote von 3.80 der Außenseiter. Ein Remis, welches aktuell mit einer Wettquote von 3.50 gelistet wird, würde den Gästen aber schon ausreichen. Die genauen Quoten zu Schalke gegen Ajax gibt es nun im Anschluss.