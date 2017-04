SC-Coach Streich kritisiert Trainerdiskussion in Mainz

Freiburg (dpa) – Freiburgs Trainer Christian Streich hat vor der Partie gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr) die Trainerdiskussion bei den Rheinhessen deutlich kritisiert.



SC-Coach Christian Streich (l) unterstützt den Trainer Martin Schmidt. Foto: Ronald Wittek SC-Coach Christian Streich (l) unterstützt den Trainer Martin Schmidt. Foto: Ronald Wittek

Freiburg (dpa) – Freiburgs Trainer Christian Streich hat vor der Partie gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr) die Trainerdiskussion bei den Rheinhessen deutlich kritisiert.

Dass sein Kollege Martin Schmidt bei einer Niederlage im Breisgau möglicherweise beurlaubt werde, sei «ein Unding», sagte SC-Coach Streich. Schmidt habe sehr erfolgreiche Arbeit geleistet, die Mannschaft sei intakt und habe zuletzt in der Fußball-Bundesliga einfach «nicht das Spielglück gehabt. Er macht eine Toparbeit und ist ein super Typ. So jemanden stellt man nicht in Frage.»

Er erinnerte daran, dass Mainz zu Beginn der Saison noch in der Europa League gespielt habe. «So etwas hat bei Mannschaften wie Mainz, Augsburg oder Freiburg Auswirkungen», sagte Streich.