Real Madrid – FC Bayern München Aufstellung und Wettquoten im Rückspiel

Nach einem spannenden Spieltag in der Bundesliga rollt der Ball schon am Dienstag wieder in der Champions League. Die Bayern haben dabei einen richtig dicken Brocken vor der Brust und müssen auswärts im Santiago Bernabeu ein 1:2 aus dem Hinspiel gegen Real Madrid umbiegen. Die Königlichen schicken sich in diesem Jahr erneut an, die Champions League zu gewinnen. Damit wären die Spanier die erste Mannschaft, die diesen Titel verteidigen könnte. Ohnehin spielt Real bis hierhin eine extrem starke Saison. Aus den letzten 10 Pflichtspielen gab es 8 Siege und 2 Remis. In der Liga liegt man Mit einem Spiel weniger auf dem Buckel 3 Punkte vor dem großen Konkurrenten aus Barcelona und auch in der Königsklasse könnte es sein, dass man die Katalanen auf die Plätze verweist, die gegen Juventus im Rückspiel wieder einmal ein kleines Wunder vollbringen müssen. Am Wochenende gelang Real mit einem 3:2 über Gijon die Generalprobe, ach wenn man nun den Ausfall von Gareth Bale verkraften muss. Die Bayern haben personell gesehen in erster Linie in der Abwehr Probleme, freuen sich aber gleichzeitig auf die Rückkehr von Robert Lewandowski. Zunächst müssen sie zwar hinten sicher stehen, dürfen aber auch nicht vergessen, dass man für ein Weiterkommen zumindest 2 Tore erzielen muss. Am Wochenende musste man sich gegen Leverkusen mit einem Remis zufrieden geben, was am Dienstag in Madrid nicht ausreichen würde. Die Buchmacher sehen mit ihren Quoten ebenfalls die Spanier leicht in der Favoritenrolle.

Vorschau zur Aufstellung Real – Bayern

Bei den Bayern wird wieder Neuer den Kasten hüten. Davor bilden Lahm, Martinez, Alaba und Bernat die defensive Viererkette. Alonso und Vidal schmeißen zusammen das zentrale Mittelfeld, während die Offensive aus Robben, Thiago, Ribery und Lewandowski bestehen wird. Bei Real soll Navas die Gegentreffer verhindern und wird dabei von der Abwehr rund um Carvajal, Ramos, Nacho und Marcelo unterstützt. Casemiro und Modric ziehen die Fäden im defensiven Mittelfeld, während weiter vorne Kroos, Isco, Benzema und Ronaldo gefährlich kontern sollen.

Voraussichtliche Startelf Real Madrid – FC Bayern München Real Madrid (Trainer: Zidane):

Navas – Carvajal, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo – Casemiro – T. Kroos – Modric – Isco, Benzema, Cristiano Ronaldo FC Bayern München (Trainer: Ancelotti):

Neuer – Lahm, Alaba, Martinez, Bernat – Xabi Alonso, Vidal – Robben, Thiago, F. Ribery – Lewandowski Anstoß am 18.04.17 um 20:45 Uhr (Santiago Bernabeu, Madrid)

Quoten Real Madrid vs. FC Bayern München

Die Buchmacher gehen mit einer Wettquote von 2.40 davon aus, dass Real das Spiel gewinnen wird. Die Bayern sind mit einer Quote von 2.80 aber alles andere als ein Underdog. Ein Remis wird derweil mit einer Tippquote von 3.80 gelistet. Die genauen Quoten zum Rückspiel Real Madrid gegen Bayern München folgen nun im Vergleich.

Quotenvergleich Real – Bayern: Anbieter Sieg Real Remis Sieg Bayern Bonus tipico 2,40 3,80 2,75 100 EUR bet365 2,40 (2,28) 4,00 (3,8) 2,80 (2,66) 100 EUR

Hinweis zu Gebühren:



Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Die bereinigten Quoten abzüglich Steuer haben wir in Klammern genannt. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.