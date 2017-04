Real Madrid – Atletico Madrid Aufstellung und Wettquoten im Derby

Nicht nur in der Bundesliga stehen an diesem Wochenende wichtige Spiele an. Unter anderem kommt es in Spanien zu einem großen Derby zwischen Real Madrid und Atletico. Jedes Jahr sind diese Partien ein besonderer Klassiker. Bei einem Blick auf die Tabelle wird schnell klar, was die jeweiligen Ziele der Kontrahenten sind. Die Hausherren liegen aktuell mit 2 Punkten Vorsprung vor Barca und einem Spiel weniger an der Tabellenspitze. Ein Sieg im Derby wäre also extrem wichtig, um den großen Konkurrenten weiter auf Distanz zu halten. Atletico hingegen liegt aktuell auf dem 3. Platz und muss eher nach hinten schauen, denn vor allem Sevilla sitzt den Gästen noch im Nacken und lauert auf den direkten Qualifikationsplatz für die Champions League. Dabei ist die Form von Atletico wieder vortrefflich. In der Königsklasse konnte man gegen Leverkusen ins Viertelfinale einziehen und in der Liga gab es gleich 5 Siege in Folge. Gegen Real soll nun der nächste Dreier folgen, doch da haben die Hausherren natürlich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Real hat die letzten 6 Pflichtspiele gewonnen, doch nun stehen die schweren Wochen an. Nach dem Derby geht es unter anderem in der Königsklasse gegen Bayern München zur Sache. Die Madrilenen wollen sich unbedingt wieder die europäische Krone aufsetzen, doch einen schwereren Gegner als die Bayern hätte man kaum bekommen können. Auch die Meisterschaft ist aber ein großes Thema in der Hauptstadt, denn in erster Linie freut man sich egal in welchem Wettbewerb darüber, wenn man am Ende vor dem FC Barcelona steht. Die Buchmacher gehen derweil vor diesem Derby mit ihren Quoten davon aus, dass CR7 und Co. den Platz als Gewinner verlassen werden.

Vorschau zur Aufstellung Madrid – Atletico

Bei Real wird Navas wie gewohnt zwischen den Pfosten stehen. Davor bilden Danilo, Nacho, Ramos und Marcelo die defensive Viererkette. Kovacic und Casemiro kommen im Mittelfeld zum Einsatz, während weiter vorne James, Vazquez, Morata und Ronaldo für die nötigen Derby-Treffer sorgen sollen. Bei Atletico soll Oblak im Kasten die Einschläge verhindern und wird dabei von seiner Abwehr rund um Juanfran, Savic, Godin und Felipe Luis unterstützt. Koke, Gabi, Saul Niguez und Ferreira-Carrasco bilden ein breites Mittelfeld, während Torres und Griezmann vorne gefährlich kontern sollen.

Voraussichtliche Startelf Real Madrid – Atletico Madrid Real Madrid (Trainer: Zidane):

Navas – Danilo, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo – Kovacic, Casemiro, James – Vazquez, Morata, Ronaldo Atletico Madrid (Trainer: Simeone):

Oblak – Juanfran, Savic, Godin, Filipe Luis – Koke, Gabi, Saul Niguez, Ferreira-Carrasco – Fernando Torres, Griezmann Anstoß am 08.04.17 um 16:15 Uhr (Santiago Bernabeu, Madrid)

Quoten Real Madrid vs. Atletico Madrid

Die Buchmacher sehen die Hausherren mit einer Quote von 1.80 in der Favoritenrolle. Die Gäste sind mit einer Siegquote von 4.70 eher der Underdog, während ein Remis mit einer Quote von 3.60 gelistet wird. Die exakten Wettquoten folgen im Anschluss.

Quotenvergleich Madrid – Atletico: Anbieter Sieg Madrid Remis Sieg Atletico Bonus Tipico 1,80 3,60 4,70 100 EUR

