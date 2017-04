Prestigesieg für Schweinsteiger mit Chicago

Chicago (dpa) – Bastian Schweinsteiger hat in seinem zweiten Spiel für Chicago Fire den ersten Sieg eingefahren. Gegen Columbus Crew, den Spitzenreiter in der Eastern Conference der Major League Soccer, kam das neue Team des Fußball-Weltmeisters zu einem 1:0 (1:0)-Sieg.



Bastian Schweinsteiger gewann mit Chicago Fire. Foto: Chicago Fire Bastian Schweinsteiger gewann mit Chicago Fire. Foto: Chicago Fire

Nemanja Nikolic erzielte in der 22. Minute den Siegtreffer. Schweinsteiger spielte wie bei seinem Debüt vor einer Woche die gesamte Spielzeit durch. Seine beste Szene hatte er in der 76. Minute, als er mit einem Freistoß aus etwas 18 Metern Gästetorwart Zack Steffen zu einer Glanzparade zwang. Durch den Sieg schob sich Chicago Fire in der Tabelle auf Platz zwei hinter Columbus, hat aber ein Spiel mehr ausgetragen als Atlanta United FC auf Rang drei.