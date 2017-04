Monaco vs. BVB Aufstellung und Wettquoten zum Rückspiel

Die Dortmunder stehen in dieser Woche mal wieder vor einer schweren Aufgabe. Nur eine Woche nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus steht nun in der Champions League das Rückspiel gegen den AS Monaco an. Sicherlich keine leichte Situation, denn das Hinspiel ging mit 2:3 verloren und nun muss man auch mit diesen Gedanken im Kopf einem Rückstand hinterherlaufen. Die Dortmunder sind dafür bekannt, dass sie in schwierigen Situationen meist einen kühlen Kopf bewahren, doch die Franzosen sind in diesem Jahr so stark, dass ein Weiterkommen nicht unbedingt wahrscheinlich ist. Am Wochenende konnte man immerhin mit einem 3:1 über Frankfurt die Generalprobe erfolgreich gestalten. Vor allem die Rückkehr von Marco Reus könnte der Mannschaft helfen, auch in Monaco zu bestehen. Ein Weiterkommen wäre nicht nur sportlich sondern auch emotional wichtig für die Mannschaft und die Fans. Mitleid werden die Monegassen in diesem Ausmaß sicherlich nicht haben, denn auch die Franzosen wollen unbedingt unter die besten 4 Europas. Derzeit läuft es für die Hausherren sportlich gesehen sehr gut, denn in der Liga hat man als Tabellenführer im Moment 3 Punkte Vorsprung auf Paris St. Germain. In der Königsklasse will man nun nach Manchester City mit Dortmund den nächsten Mitfavoriten auf den Titel aus dem Wettbewerb kegeln. Nach dem Erfolg im Hinspiel werden sich die Franzosen in erster Linie auf die Defensive konzentrieren und dann versuchen, mit ihren schnellen Spielern gefährliche Konter im eigenen Stadion zu fahren. Die Buchmacher gehen derweil eher von einem Sieg der Dortmunder aus, allerdings hilft dieser dem BVB erst, wenn zwei Tore Differenz zustande kommen oder der BVB mindestens 4 Auswärtstreffer markieren kann.

Vorschau zur Aufstellung Monaco – Dortmund

Bei Monaco wird wieder Subasic zwischen den Pfosten stehen. Davor bilden Touré, Glik, Jemerson und Mendy die defensive Viererkette. Moutinho und Bakayoko spielen auf der Doppelsechs, während weiter vorne Silva, Lemar, Falcao und Mbappé für gefährliche Konter sorgen sollen. Bei den Dortmunder darf Bürki möglichst keinen Treffer zulassen und wird dabei von der Abwehr rund um Piszczek, Sokratis, Bender und Schmelzer unterstützt. Weigl schmeißt zusammen mit Sahin das defensive Mittelfeld, während Dembelé, Kagawa, Reus und Aubameyang dafür sorgen sollen, dass der BVB mit mindestens 2 Toren Unterschied gewinnt.

Voraussichtliche Startelf AS Monaco – Borussia Dortmund AS Monaco (Trainer: Jardim):

Subasic – Touré, Glik, Jemerson, Mendy – Joao Moutinho, Bakayoko – Bernardo Silva, Lemar – Falcao, Mbappé Lottin Borussia Dortmund (Trainer: Tuchel):

Bürki – Piszczek, Sokratis, S. Bender, Schmelzer – Weigl, Sahin – Dembelé, Kagawa, Reus – Aubameyang Anstoß am 19.04.17 um 20:45 Uhr (Louis II, Monaco)

Quoten AS Monaco vs. Borussia Dortmund

Die Buchmacher sehen Monaco mit einer Siegquote von 2.90 leicht in der Außenseiterrolle auch wenn der BVB mit einer aktuellen Wettquote von 2.15 nicht weit entfernt liegt. Ein Remis würde den Hausherren genügen und wird aktuell mit einer Quote von 4.00 gelistet. Die genauen Tippquoten folgen nun im Anschluss.