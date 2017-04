Monaco im Pokal-Halbfinale

Monaco (dpa) – Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner AS Monaco hat das Halbfinale im französischen Pokal erreicht. Die Monegassen gewannen im Viertelfinale gegen OSC Lille mit 2:1 (2:0).



Valère Germain traf doppelt für Monaco. Foto: Marius Becker Valère Germain traf doppelt für Monaco. Foto: Marius Becker

Drei Tage nach der 1:4-Niederlage gegen Paris Saint-Germain im Finale des Ligapokals erzielte Valère Germain beide Treffer für Monaco (35./45.+1). Anwar El Ghazy (90.+4) gelang in der Nachspielzeit nur noch der Anschlusstreffer für die lange in Unterzahl spielenden Gäste. Carlens Arcus hatte wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen (40.). Borussia Dortmund trifft am 11. April und 19. April im Viertelfinale der Fußball-Königsklasse auf Monaco.