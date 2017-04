ManUnited nach 3:0 gegen Sunderland vorerst auf Platz fünf

Manchester Uniteds Zlatan Ibrahimovic (l) und Sunderlands Jason Denayer kämpfen um den Ball. Foto: Owen Humphreys Manchester Uniteds Zlatan Ibrahimovic (l) und Sunderlands Jason Denayer kämpfen um den Ball. Foto: Owen Humphreys

Sunderland (dpa) – Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United ist zumindest vorläufig auf Platz fünf der Premier League geklettert. Die Red Devils siegten beim Tabellenletzten AFC Sunderland in Überzahl mit 3:0 (1:0).

Die Tore für ManUnited erzielten Stürmer-Star Zlatan Ibrahimovic (30. Minute), der frühere Dortmunder Henrich Mchitarjan (46.) und der eingewechselte Marcus Rashford (90.). Sunderland musste ab der 43. Minute zu zehnt auskommen, weil Sebastian Larsson die Rote Karte gesehen hatte.

Durch den Erfolg im Stadium of Light überholte Manchester mit 57 Zählern zunächst den FC Arsenal in der Tabelle. Die Gunners (54 Punkte) können aber am Montagabend mit einem Sieg bei Crystal Palace wieder am Rekordmeister vorbeiziehen. Der Tabellen-20. Sunderland, der mittlerweile seit über zehn Spielstunden ohne eigenen Torerfolg ist, hatte am Sonntag bereits zehn Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz und steht vor dem Gang in die zweite Liga.