Manipulationsskandal: Sperre für Italiens Verteidiger Izzo

Gesperrt: Armando Izzo vom CFC Genua. Foto: Maurizio Degl‘ Innocenti Gesperrt: Armando Izzo vom CFC Genua. Foto: Maurizio Degl‘ Innocenti

Rom (dpa) – Der italienische Nationalspieler Armando Izzo ist in einem Skandal um manipulierte Fußball-Spiele in der 2. Liga zu einer 18-monatigen Sperre verurteilt worden. Zudem brummte ihm das Sportgericht des Fußballbundes eine Geldstrafe von 50 000 Euro auf.

Izzo steht derzeit beim Erstligisten CFC Genua unter Vertrag. Der 25-Jährige soll in seiner Zeit beim Zweitligisten Avellino 2014 in Spielmanipulationen verwickelt gewesen sein. Der Abwehrspieler weist alle Vorwürfe zurück und will in Berufung gehen.