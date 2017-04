Manchester United 1:1 gegen FC Everton

Zlatan Ibrahimovic (l) rettete Manchester United gegen den FC Everton einen Punkt. Foto: Martin Rickett Zlatan Ibrahimovic (l) rettete Manchester United gegen den FC Everton einen Punkt. Foto: Martin Rickett

Manchester (dpa) – Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat im Rennen um die Champions-League-Plätze in der Nachspielzeit einen Punkt gerettet.

Zlatan Ibrahimovic traf in Old Trafford in der vierten Minute der Nachspielzeit per Handelfmeter zum 1:1 (0:1), nachdem Ashley Williams den Ball zuvor mit der Hand gespielt hatte. Williams sah dafür die Rote Karte. Zuvor hatte Phil Jagielka (22.) die Toffees in Führung gebracht.

Bei Manchester United konnte Trainer José Mourinho wieder auf zwei seiner Superstars zurückgreifen. Topstürmer Ibrahimovic stand nach abgesessener Drei-Spiele-Sperre wieder in der Startelf. Paul Pogba meldete sich nach überstandener Verletzung zurück. Der ehemalige Dortmunder Stürmer Henrich Mchitarjan wurde erst in der 65. Minute eingewechselt. Wayne Rooney stand nicht im Kader.

Durch das Remis blieb Man United in der Premier-League-Tabelle mit 54 Punkten vorerst auf Platz fünf und ist in der Liga seit 20 Spielen ungeschlagen, kann aber am Mittwoch vom FC Arsenal überholt werden. Everton bleibt mit 51 Punkten Siebter.

Der englische Fußball-Meister Leicester City mit dem Deutschen Robert Huth schlug den Tabellenletzten AFC Sunderland 2:0 (0:0). Der eingewechselte Islam Slimani (69.) und Jamie Vardy (78.) sorgten für den fünften Sieg der Foxes im fünften Spiel unter Trainer Craig Shakespeare.