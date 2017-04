Leverkusen vs. Bayern Wettquoten und Aufstellung im heutigen Topspiel

Nach der 6er-Konferenz am Nachmittag steht am Samstag in der Liga noch ein echtes Topspiel an. Die Werkself aus Leverkusen bekommt es vor heimischer Kulisse mit den Bayern zu tun. Auf dem Papier ist es wieder mal eine relativ klare Sache, allerdings muss man auch bedenken, dass die Bayern sich zwischen zwei Champions-League-Spielen gegen Real Madrid befinden. Das Hinspiel in München ging mit 1:2 verloren und so hat man am kommenden Dienstag eine große Aufgabe im Santiago Bernabeu vor der Brust. Auch beim Blick aufs Personal wird schnell klar, dass Ancelotti teilweise gewollt rotiert, vor allem in der Abwehr aber auch Personalsorgen hat. In der Liga haben die Bayern noch 10 Punkte Vorsprung auf Leipzig und so ist es klar, dass der personelle Fokus erst einmal auf Madrid liegt. Die Leverkusener sind in dieser Saison ohnehin nicht in der Verfassung, wie man es aus den Jahren zuvor gewohnt war. Mit nur 35 Punkten müssen die Rheinländer aktuell gleichermaßen nach vorne und nach hinten schauen, obwohl sie sich insgeheim natürlich noch Hoffnungen auf eine Teilnahme am internationalen Geschäft machen. Fakt ist aber auch, dass der 6. Platz mit 6 Punkten genauso weit entfernt ist, wie der Relegationsplatz. Auf die Form brauch sich in Leverkusen auch niemand zu berufen, denn aus den letzten 9 Pflichtspielen gab es nur einen einzigen Sieg über Darmstadt 98. Am letzten Wochenende musste man sich RB Leipzig etwas unglücklich mit 0:1 geschlagen geben. Die Quoten sehen in diesem Spiel derweil wie gewohnt die Bayern in der Favoritenrolle.

Vorschau zur Aufstellung Leverkusen – Bayern

Bei den Bayern wird wie gewohnt Neuer im Kasten stehen. Die Viererkette wird derweil aus Rafinha, Martinez, Alaba und Bernat bestehen. Alonso und Kimmich schmeißen zusammen das zentrale Mittelfeld, während Coman, Thiago, Costa und Müller den Angriff bedienen werden. Bei Leverkusen steht Leno zwischen den Pfosten und vertraut auf seine Abwehr, die aus Hilbert, Jedvaj, Toprak und Wendell bestehen wird. Baumgartlinger und Kampl bilden die Doppelsechs, während Bailey, Havertz, Brandt und Volland für die nötigen Heimtreffer sorgen sollen.

Voraussichtliche Startelf Bayer Leverkusen – FC Bayern München Bayer Leverkusen (Trainer: Korkut):

Leno – Hilbert, Jedvaj, Toprak, Wendell – Baumgartlinger, Kampl – Bailey, Havertz, Brandt – Volland FC Bayern München (Trainer: Ancelotti):

Neuer – Rafinha, Javi Martinez, Alaba, Juan Bernat – Kimmich, Xabi Alonso – Coman, Thiago, Douglas Costa – T. Müller Anstoß am 15.04.17 um 18:30 Uhr (BayArena, Leverkusen)

Quoten Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München

Die Buchmacher sehen die Leverkusener mit einer Siegquote von knapp unter 5.00 klar in der Außenseiterrolle. Die Bayern sind wie gewohnt mit einer Wettquote von 1.70 der Favorit. Ein Remis wird derweil mit einer Quote von 4.00 gehandelt. Die genauen Zahlen gibt es im Anschluss.