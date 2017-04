Leicester City – Atletico Madrid Aufstellung und Quoten zum Rückspiel

Auch nach Ostern rollt unter der Woche wieder der Ball. Die Champions League sieht die Rückspiele des Viertelfinals und dabei kommt es unter anderem schon am Dienstag zum Duell zwischen Leicester und Atletico. Die Hausherren haben sich im Hinspiel nicht gerade mit Ruhm bekleckert, konnten den Schaden mit einem 0:1 aber so gering halten, dass man im Rückspiel vor heimischer Kulisse noch alle Chancen auf ein Weiterkommen hat. Schon im Achtelfinale konnte man erst im Rückspiel mit einem 2:0 über Sevilla das Ticket für die nächste Runde lösen und nun will man die nächste spanische Mannschaft aus dem Wettbewerb kegeln. Am Wochenende gab es gegen Crystal Palace derweil nur ein 2:2, doch wenn man nun Atletico bezwingt, fragt nach der Platzierung in der Liga keiner mehr in Leicester. Da haben die Gäste natürlich auch noch das eine oder andere Wörtchen mitzureden, denn wie in den letzten Jahren gehören die Spanier aus Madrid zu den Mitfavoriten um den Titel. Im Hinspiel hätte es das eine oder andere Tor mehr sein dürfen, doch mit einem 1:0 ohne Gegentreffer lässt es sich auch recht entspannt nach Leicester reisen. In der Liga konnte man am Wochenende mit einem 3:0 gegen Osasuna übezeugen. Platz 3 ist hier das ausgeschriebene Ziel, doch vor allem in der Königsklasse soll es wieder etwas mit einem Finaleinzug und dann bestenfalls auch mit dem Titel werden. Die Buchmacher sehen mit ihren Quoten jedenfalls auch für diese Partie die Gäste in der Favoritenrolle.

Vorschau zur Aufstellung Leicester – Atletico

Bei den Engländern soll Schmeichel dieses Mal seinen Kasten sauber halten. Davor bilden Simpson, Morgan, Amartey und Fuchs die defensive Viererkette. Albrighton und Drinkwater ziehen im Mittelfeld die Fäden und hoffen, dass Ndidi, Mahrez, Vardy und Okazaki vorne den einen oder anderen Treffer markieren können. Bei Atletico soll Oblak die Einschläge im Tor verhindern und wird dabei von der Abwehr rund um Juanfran, Savic, Godin und Felipe Luis unterstützt. Koke und Niguez spielen im zentralen Mittelfeld, während weiter vorne Gabi, Ferreira-Carrasco, Griezmann und Torres den einen oder anderen Auswärtstreffer markieren sollen.

Voraussichtliche Startelf Leicester City – Atletico Madrid Leicester City (Trainer: Shakespeare):

Schmeichel – Simpson, W. Morgan, Huth, Fuchs – Albrighton, Drinkwater, Ndidi – Mahrez, Vardy, Okazaki Atletico Madrid (Trainer: Simeone):

Oblak – Juanfran, Savic, Godin, Filipe Luis – Koke, Saul Niguez, Gabi, Ferreira-Carrasco – Griezmann, Fernando Torres Anstoß am 18.04.17 um 20:45 Uhr (King Power Stadium, Leicester)

Quoten Leicester City vs. Atletico Madrid

Die Buchmacher gehen mit einer Siegquote von knapp über 2,00 davon aus, dass Atletico auch das Rückspiel gewinnen wird. Leicester ist trotz des Heimauftritts mit einer Quote von 3.80 eher der Underdog. Ein Remis würde den Hausherren auch nicht helfen, wird aber derzeit mit einer Quote von 3.50 gelistet. Die genauen Tippquoten folgen im Anschluss.

Quotenvergleich Leicester – Atletico: Anbieter Sieg Leicester Remis Sieg Atletico Bonus tipico 3,80 3,50 2,00 100 EUR bet365 3,90 (3,71) 3,50 (3,33) 2,05 (1,95) 100 EUR

Hinweis zu Gebühren:



Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.