Ken Reichels Last-Minute-Tor bringt Braunschweig gegen Dresden auf einen direkten Aufstiegsplatz

(von unserem Autor Juro)

Keine Tore in einem umkämpften Spiel, aber Spannung pur: Diese Rechnung, die von den knapp 23.000 Zuschauern im Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße in Braunschweig in der vorletzten Spielminute aufgemacht wurde, wurde schließlich wieder einmal von einem Granatentor vom BTSV-Kapitän Ken Reichel durchkreuzt. Mit der allerletzten Torchance des Spiels waren die Löwen (wieder einmal) Last-Minute-Sieger eines wichtigen Spiels um einen der begehrten Aufstiegsplätze in der 2. Liga. Dieses Tor beendete auch alle Dresdner Träume, als fünfte Mannschaft in den Wettbewerb um die Spitze eingreifen zu können. Während Dresden in den nächsten Spielen mit 8 Punkten Abstand nach oben nun bereits für die neue Saison planen kann, gehen die Braunschweiger mit gestählter Mentalität in die letzten 6 Spiele der Saison.

Eintracht-Coach Lieberknecht präsentierte den überraschten Eintracht-Anhängern nach der Punkteteilung in Fürth wieder einmal eine neue Aufstellung. Immer deutlicher wird dadurch sein Anliegen, sein Team durch besseren Zusammenhalt zusammenzuschweißen, indem er jedem Spieler des Kaders immer wieder eine Chance gibt, sich zu beweisen. Für den gelbgesperrten Moll setzte er dabei auf der Sechs nicht auf einen gestandenen Spieler, sondern auf den vielseitigen Nachwuchsmann Kijewski. Für Baffo rutschte Decarli wieder von der Sechs in die Innenverteidigung, in der er als Abwehrchef agieren sollte. Abdullahi ersetzte als einige Spitze im Sturm Nyman und Kumbela. Neu im Mittelfeld agierten auf den Außenpositionen nach Unterbrechung wieder einmal Hochscheidt und Zuck. Dresdens Trainer Neuhaus brachte auf der Außenposition rechts mit Lambertz für den gesperrten Stefaniak nur eine Neuerung gegenüber dem Sieg in Heidenheim.

Die technisch versierte Dresdner Mannschaft versuchte von Anfang an, den Ball in der eigenen Reihe zu halten – und damit dem Braunschweiger Heim-Angriffsschwung die Energie zu nehmen. Der BTSV spielte aber selbst auch erst einmal sehr vorsichtig und abwartend und versuchte, mit hohem Laufpensum die Räume dicht zu machen. Dabei wirkten die Löwen bei ihren Aktionen nach vorn gleich gefährlicher als die Sachsen. In der 4. Minute hätte dabei gleich mehr herauskommen können! Denn der trickreich in den Dresdner Strafraum eindringende Hernandez spielte den links völlig frei neben ihm stehenden Stürmer Abdullahi so ungenau an, dass er in der vielversprechenden Situation nicht zum Schuss kommen konnte.

Sechs Minuten später inszenierte Boland über links einen Angriff, von dem Hochscheidt profitierte. Der spielte klug auf den heranstürmenden Außenverteidiger Reichel, der links im Strafraum abzog. Die abgerutschte Schuss ging knapp über den rechten Winkel des Schwäbe-Tores. Zwischen der 30. und 40. Minute musste Keeper Schwäbe noch mehrmals beim Durcheinander im eigenen Strafraum ordnend eingreifen.

Die letzten 5 Minuten der ersten Halbzeit brachten noch Chancen für die Dresdner, die bisher noch keine einige klare Torgelegenheit verzeichneten. In der 40. Minute spielte Brecko über links Rechtsaußen Lampertz frei, der zentral vor dem Strafraum stehend über das Fejzic-Tor schoss. Dynamo-Stürmer Kutschke prüfte eine Minute später den Braunschweiger Torwart mit einem strammen Schuss, den er rechts im Strafraum abzog. Nach dem erfolgreiche Eingreifen des Keepers passierte bis zum Pausenpfiff auf beiden Seiten nichts mehr.

Da in der ersten Halbzeit die einzige Sturmspitze Abdullahi ein wenig wie ein Fremdkörper im Team wirkte und unglückliche Aktionen hatte, brachte Eintrachts Coach Lieberknecht nach dem Pausentee mit Nyman einen neuen Strafraumstürmer. Allerdings mussten sich die Blau-Gelben zunächst einer stürmischen Dynamo-Mannschaft erwehren. Die Löwen-Defensive stand, auch unter dem Feuer(werk) der Dresdner Fankurve, die nach einer Pyro-Show auch Knallkörper auf den Rasen warfen. Das Spiel wurde daher kurz unterbrochen, ohne den Dresdner Angriffsschwung abebben zu lassen. In der 54. Minute gab es dann eine nennenswerte Chance, als nach einer Kreuzer-Ecke von links …einen Kopfball aus der zweiten Reihe ansetze. Den Ball pflückte sich aber Braunschweigs umsichtiger Keeper Fejzic. Das Feuerwerk sollte aber nicht die einzige Einlage von außen bleiben, denn auch plötzlich einsetzende Rasensprenger auf der Tribünenseite zum B-Platz sorgten für eine kurze Spielunterbrechung. Danach spielte sich auch die Eintracht wieder nach vorne. Nach einer Einschuss-Möglichkeit für Spielmacher Hernandez im Strafraum war es in der 59. Minute Hochscheidt, der aus der zweiten Reihe knapp über den Dresdner Kasten zog.

Nach einer Stunde Spielzeit ging das Spiel hin und her, mit einem zwischenzeitlichen Chancenplus für Dresden. Aber auch die Niedersachsen waren gefährlich in ihrem Umschaltspiel. Nach einem Foulspiel von Rechtsverteidiger Ofosu-Ayeh am rechten Strafraumeck trat Kreuzer zum Freistoß an, den aber Fejzic parieren konnte. In der 67. Minute – nach einem Fehler von Linksverteidiger Reichel – klärte Abwehrchef Decarli im Braunschweiger Strafraum in höchster Not vor Dynamo-Torjäger Kutschke. Neuen Schwung auf der BTSV-Seite brachte Flügelspieler Khelifi, der für den nach hochintensivem Laufpensum entkräfteten Zuck kam (73.). Vier Minuten später bediente Hermandez von Linksaußen die Spitze Nyman, der freistehend im Strafraum eigentlich die Wahl hatte, links oder rechts ins Dresdner Tor einzuschieben. Zum Entsetzen der blau-gelben Anhänger schoß er aber zentral Torwart Schwäbe an.

Im Schlussdrittel schien Dresden mit einem Punktgewinn durch Remis zufrieden zu sein, denn es spielte nur noch die Heimmannschaft konsequent nach vorn. In der 81. Minute behinderte der in den eigenen Strafraum geeilte Stürmer Kutschke seinen Torwart bei einem Freistoß von Hochscheidt 25 Meter vor dem Strafraumkreis. Nutznießer davon war Braunschweigs nachrückender Abwehrspieler Decarli, der am Elfmeterpunkt zum Schuss kam. Das Leder ging aber übers Tor. Schwäbe hätte keine Chance mehr zum Eingreifen gehabt. Zwei Minuten später war es erneut Decarli, der erfolglos auf das Dresdener Tor köpfte.

Die letzte Chance für die Elbestädter hatte Rechtsverteidiger und Freistoßspezialist Kreuzer, der einen Freistoß rechts an der Eckfahne links knapp an Fejzics Tor vorbeizirkelte. Das machten die Braunschweiger bei ihrer letzten Chance dann deutlich besser. Nach einem Freistoß zum Ende der Nachspielzeit war die Dynamo-Abwehr kurz unsortiert. Reichel, dem 20m vor dem Tor links vorm Strafraum das Spielgerät vor die Füße sprang, fackelte nicht lange. Sein Geschoß schlug links neben dem Pfosten von Schwäbes Tor zum Entsetzen der Dresdner ein. Kurz danach pfiff der Schiedsrichter eine hochinteressante Zweitliga-Partie ab, die für den weiteren Verlauf der Saison wohl weichenstellend war.

Braunschweig fährt nun mit breiter Brust am Ostersamstag zum Niedersachsen-Derby und Top-Spitzenspiel nach Hannover, während Dresden am Ostersonntag Düsseldorf daheim begrüßt.

Aufstellung Eintracht Braunschweig:

Fejzic – Ofosu-Ayeh, Decarli, Valsvik , Reichel – Kijewski, Boland – Hochscheidt (90. Kumbela), Hernandez, Zuck (73. Khelifi) – Abdullahi (46. Nyman)

Aufstellung Dynamo Dresden:

Schwäbe – Kreuzer, Müller, Ballas, Heise – Konrad – Lambertz (90. +3 Alvarez), Hauptmann (82. Hilßner), Aosmann (73. Gogia), Berko – Kutschke