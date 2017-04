Kellermann hört als Coach der Wolfsburger Fußballfrauen auf

Wolfsburg (dpa) – Ralf Kellermann hört am Ende der Saison nach neun Jahren als Chefcoach beim Frauenfußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg auf.



Von der kommenden Spielzeit an soll der 48-Jährige nur noch als Sportlicher Leiter des VfL arbeiten. Neuer Trainer wird sein bisheriger Assistent Stephan Lerch. Das teilte der VfL mit.

«Wir wollen im Frauenfußball nun die nächsten Schritte gehen und waren uns bei der Planung einig, dass dies in einer Doppelfunktion nur schwer umsetzbar wäre, weshalb wir uns gemeinsam für dieses Modell entschieden haben», sagte der zuständige VfL-Geschäftsführer Thomas Röttgermann. Der 32 Jahre alte Lerch war 2013 nach Wolfsburg gekommen, Kellermann ist seit 2008 Cheftrainer beim VfL.

Kellermann wurde 2014 zum Frauen-Welttrainer des Jahres gekürt und hat die Niedersachsen an die nationale und europäische Spitze geführt. Der Bundesliga-Tabellenführer gewann 2013 und 2014 jeweils das Double aus Champions League und Meisterschaft. Der DFB-Pokal ging bislang dreimal nach Wolfsburg (2013, 2015 und 2016).

Kellermann begründete seinen Rückzug als Trainer mit dem Aufrüsten der europäischen Konkurrenz. In diesem Jahr war der VfL bereits im Champions-League-Viertelfinale an Olympique Lyon gescheitert. «Wir müssen deshalb unsere Stärken und unsere Kompetenzen noch mehr bündeln, um uns in der Weltspitze weiterhin behaupten zu können», sagte Kellermann.