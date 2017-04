Kein anderer Termin möglich: BVB mit vollem Terminkalender

Dortmund (dpa) – BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke spricht von einer «Herkulesaufgabe». Nur 22 Stunden nach dem ursprünglich geplanten Anpfiff soll das Viertelfinal-Hinspiel von Borussia Dortmund in der Champions League gegen AS Monaco am Mittwoch (18.45 Uhr) stattfinden.