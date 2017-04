Juventus Turin vs. FC Barcelona Quoten und Aufstellung im Champions League Viertelfinale

Juventus Turin vs. FC lautet eines der Hinspiele im Viertelfinale der Champions League. Die Quoten zu Juventus gegen Barcelona sehen für diese Partie keinen klaren Favoriten. Barcelona will in diesem Hinspiel anders als im Achtelfinale eine gute Leistung zeigen und zumindest einen Punkt holen, während für Juventus fast nur ein Sieg in Frage kommt.

Nur wenige Tage nach dem letzten Spieltag in der Liga bekommen wir in der nächsten englischen Woche schon wieder Fußball der Spitzenklasse geboten, denn die Champions League öffnet ihre Türen für das Viertelfinale. Neben den Spielen von Dortmund und Bayern kommt es auch zu weiteren Krachern wie bspw. dem Duell zwischen Juventus und Barcelona am Dienstag. Auf dem Papier sehen auch die Buchmacher keinen klaren Favoriten, sodass wir uns auf eine extrem enge Partie freuen können. Juve ist sicherlich individuell schlechter besetzt als die Spanier, doch die überragende Defensive lässt sich durchaus sehen. Zuletzt zeigte der Serienmeister im Copa Halbfinale gegen Napoli aber auch ungeahnte Schwächen (2:3), doch nach dem 3:1 im Hinspiel schaffte man dennoch den Einzug ins Finale. In der Serie A liegt man derzeit mit 6 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze, sodass der Fokus aktuell durchaus auf den Spielen gegen Barca liegen kann. Die Italiener wollen in Europa endlich wieder eine wichtige Rolle spielen und mit einem Einzug ins Halbfinale könnte man immerhin ein Zeichen in Richtung der Konkurrenz senden. Die Hürde könnte aber kaum größer sein, auch wenn Barca im Achtelfinale gegen Paris zumindest im Hinspiel wenig glänzen konnte. In der spanischen Liga muss man sich aktuell hinter Real Madrid mit dem 2. Tabellenplatz begnügen. Die Generalprobe am Wochenende bei Malaga ging jedenfalls mit 0:2 gründlich in die Hose. Wenn man nun auch noch in der Königsklasse einen Fehlstart ins Viertelfinale hinlegt, könnte die Stimmung bei den Katalanen langsam ins Negative umschlagen. Sollten vor allem Messi, Suarez und Neymar vorne aber ihre Topleistung abrufen können, müssen die Italiener alles aus sich rausholen, wenn man im Rückspiel noch eine reelle Chance haben will.

Vorschau zur Aufstellung Juventus – Barcelona

Bei Juventus steht mit Buffon eine lebende Legende zwischen den Pfosten. Alves, Bonucci, Chiellini und Sandro bilden die defensive Viererkette und werden noch aus dem Mittelfeld heraus von Khedira und Pjanic bei den Defensivbemühungen unterstützt. Cuadrado und Dybala sollen vorne derweil die Vorlagen für Mandzukic und Higuain liefern. Bei Barca steht ter Stegen im Tor und hofft, dass seine Abwehr rund um Sergi Roberto, Piqué, Umtiti und Jordi Alba möglichst keine Bälle zu ihm durchlässt. Rakitic, Mascherano und Iniesta schmeißen das Mittelfeld, während vorne Messi, Suarez und Neymar für die benötigten Auswärtstreffer sorgen sollen.

Voraussichtliche Startelf Juventus Turin – FC Barcelona Juventus Turin (Trainer: Allegri):

Buffon – Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro – Khedira, Pjanic – Cuadrado, Dybala, Mandzukic – Higuain FC Barcelona (Trainer: Luis Enrique):

ter Stegen – Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba – Rakitic, Mascherano, Iniesta – Messi, Suarez, Neymar Anstoß am 11.04.17 um 20:45 Uhr (Juventus Arena, Turin)

Quoten Juventus Turin vs. FC Barcelona

Die Buchmacher haben für diese Partie für Juve und Barca jeweils eine Siegquote von 2.70 ausgerufen. Ein Remis würde den Gästen mehr helfen und wird derweil mit einer Quote von 3.20 gelistet. Die genauen Quoten zu Jeve gegen Barca gibt es im Folgenden.