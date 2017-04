Hertha vor Mainz: Entwarnung bei Stocker

Berlin (dpa) – Hertha BSC kann die Vorbereitung auf das nächste Bundesligaspiel bei Abstiegskandidat Mainz 05 mit Valentin Stocker angehen. Der Schweizer war beim 2:0 des Berliner Fußball-Erstligisten gegen den FC Augsburg am Sonntag mit einem Treffer und einer Torvorbereitung der entscheidende Mann, musste später aber wegen muskulärer Probleme den Platz verlassen. «Alle sind fit», verkündete Trainer Pal Dardai am Montag, auch der Schweizer Stocker. Fehlen wird am kommenden Samstag in Mainz der gelb-gesperrte Vladimir Darida.