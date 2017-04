Gladbach vs. Dortmund mögliche Aufstellung und Quoten am 30. Spieltag

Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund lautet das Spitzenspiel an diesem Wochenende in der Bundesliga. Die Quoten zu Gladbach gegen Dortmund sehen die Hausherren gegenüber den Schwarz-Gelben klar im Nachteil. Die Dortmunder könnten mit einem Dreier auch den 3. Platz erobern, während die Gladbacher weiter in Richtung Europa schielen wollen.

Nur wenige Tage nach dem Aus in der Champions gegen Monaco müssen die Dortmunder sich schon wieder neu fokussieren. Die Königsklasse ist erst einmal vergessen, doch wenn man im nächsten Jahr sicher wieder dabei sein möchte, sollte man am Samstag tunlichst gegen Gladbach einen Sieg einfahren. Durch das Remis der Hoffenheimer am Freitag in Köln könnte der BVB mit einem Sieg über Gladbach wieder auf den 3. Rang vorrücken, der zur direkten Teilnahme an der Königsklasse berechtigen würde. Doch die Form der Dortmunder ist in diesen Wochen nicht unbedingt die beste. Gegen Monaco gab es zwei Niederlagen und davor verlor man gegen die Bayern und schaffte im Derby gegen Dortmund nur ein Remis. Diese Wochen hätte man sich bei den Schwarz-Gelben wohl erfolgreicher vorgestellt, doch mit einem Auge wird man auch schon auf den kommenden Mittwoch schielen, wenn es im Halbfinale des DFB-Pokals gegen die Bayern um die letzte Titelchance der Saison geht. Trotzdem darf man die Liga nicht vernachlässigen und da kommt ein Gegner wie Gladbach nicht gerade recht. Die Fohlen spielen eine ordentliche Rückrunde, sind aber von ihren Leistungen her von Woche zu Woche einfach nicht einzuschätzen. Mit 39 Punkten ist man noch dran an den Startplätzen für die Europa League, doch dann musste man am letzten Wochenende nach zwei Siegen in Folge einen Rückschlag mit einer Niederlage gegen Hoffenheim hinnehmen. Das soll die Elf von Trainer Dieter Hecking nun aber nicht aus der Bahn werfen. Gegen den BVB will man zuhause mindestens einen Punkt holen, der einen weiter im Geschäft halten würde. Fakt ist aber, dass auch die Fohlen in der kommenden Woche die Chance haben, durch einen Sieg über Frankfurt ins Finale des Pokals einzuziehen. Für die Ligapartie gegen Dortmund sehen die Buchmacher allerdings die Gäste in der Favoritenrolle.

Vorschau zur Aufstellung Gladbach – Dortmund

Bei den Dortmundern wird die Abwehr vor Keeper Bürki von Piszczek, Sokratis, Ginter und Schmelzer gebildet. Weigl und Castro schmeißen zusammen das defensive Mittelfeld, während vorne Dembelé, Kagawa, Pulisic und Aubameyang die benötigen Auswärtstreffer markieren sollen. Bei den Fohlen steht Sommer zwischen den Pfosten. Die Abwehr besteht aus Elvedi, Christensen, Vestergaard und Wendt. Strobl und Dahoud ziehen auf der Doppelsechs die Fäden, während vorne mit Herrmann, Hofmann, Drmic und Stindl der Fokus auf einer hohen Geschwindigkeit liegen soll.

Voraussichtliche Startelf Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach (Trainer: Hecking):

Sommer – Elvedi, A. Christensen, Vestergaard, Wendt – Strobl, Dahoud – Herrmann, Hofmann – Drmic, Stindl Borussia Dortmund (Trainer: Tuchel):

Bürki – Piszczek, Sokratis, Ginter, Schmelzer – Weigl – Dembelé, Castro, Kagawa, C. Pulisic – Aubameyang Anstoß am 22.04.17 um 18:30 Uhr (Borussia-Park, Mönchengladbach)

Quoten Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund

Die Buchmacher sehen die Dortmunder mit einer Quote von ungefähr 2.00 in der Favoritenrolle. Die Gladbacher sind mit einer Siegquote von ca. 3.30 allerdings kein klarer Underdog. Ein Unentschieden würde keinem so richtig viel helfen, wird aber derweil mit einer Wettquote von 3.70 geführt. Die exakten Zahlen folgen im Anschluss.

Quotenvergleich Gladbach – Dortmund: Anbieter Sieg Gladbach Remis Sieg Dortmund Bonus tipico 3,30 3,70 2,05 100 EUR bet365 3,50 (3,33) 3,70 (3,52) 2,05 (1,95) 100 EUR

Hinweis zu Gebühren:



Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Die bereinigten Quoten daher in Klammern.Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.